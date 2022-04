La cavale de trois caribous de Val-d’Or tenue secrète par le MFFP

Trois des sept derniers représentants de la harde de caribous de Val-d'Or se sont échappés de leur enclos de protection l'été dernier et sont demeurés en cavale pendant plusieurs mois avant d'être recapturés. L'incident avait jusqu'ici été passé sous silence par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).

Deux sources distinctes, se disant préoccupées par les conditions de vie des caribous forestiers en captivité, ont récemment rapporté les événements à Radio-Canada.

Placé devant les faits, le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a confirmé les informations ainsi obtenues. Le 14 juin 2021, vers 12 h 45, les forts vents causés par un orage ont forcé l’ouverture des portes de l’enclos, permettant à trois caribous de s’échapper , indique le ministère par courriel. Deux mâles et une femelle, tous adultes, ont pris la poudre d'escampette.

Ce n'est finalement que le 2 novembre, près de cinq mois plus tard, que les trois fugitifs ont été ramenés à l'intérieur de l'enclos par une équipe du ministère.

Les sept caribous de Val-d'Or toujours en vie ont été placés en enclos en mars 2020. Ils ont depuis été déplacés dans un enclos agrandi. Photo : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs

Considérant les risques associés à la température pour la sécurité des caribous, il a été recommandé par les vétérinaires d’attendre l’automne pour effectuer l’opération. [...] La capture des caribous doit se faire dans des conditions propices afin de minimiser les risques de blessures et assurer le bien-être des animaux , souligne le gouvernement pour expliquer ce délai.

Les trois caribous ont été capturés à l'aide d'un fusil lance-filet lors d'une opération héliportée à laquelle ont participé des tireurs d’expérience , des biologistes, des techniciens et des vétérinaires.

Secret bien gardé

Durant l'absence des animaux, le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs n'a pas jugé utile d'annoncer publiquement la situation. On y plaide que les employés du ministère ont pu faire le suivi des déplacements des caribous grâce aux colliers télémétriques installés sur chacune des bêtes dans le cadre de leur mise en enclos, en mars 2020.

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs connaissait leurs habitudes et positionnements. Il n’y avait donc aucun intérêt à solliciter les utilisateurs du territoire pour avoir une meilleure information ou un signalement concernant les trois individus. La diffusion de l’information risquait seulement d’attirer les curieux et de créer des situations à risque pour les caribous , dit-on aujourd'hui au ministère.

Un enclos de 20 hectares a été installé dans le parc des Grands-Jardins l'hiver dernier. Les 16 derniers survivants de la harde de Charlevoix ont été capturés et placés dans l'enclos. Photo : Radio-Canada

Le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a par la suite eu plusieurs occasions de rapporter l'incident ou d'en faire une analyse rétrospective.

La dernière en lice remonte à la semaine dernière, lors d'un breffage technique offert aux journalistes sur le recours aux enclos pour protéger les hardes isolées de Charlevoix, de Val-d'Or et de la Gaspésie. À aucun moment de cette présentation les représentants du ministère n'ont fait part des difficultés rencontrées à Val-d'Or.

L'événement de Val-d'Or a pourtant été suffisamment important pour modifier la configuration des enclos, non seulement en Abitibi-Témiscamingue, lequel a été agrandi cet hiver, mais pour tous les autres qui allaient être construits dans Charlevoix et en Gaspésie.

Les procédures de fermeture et d’ouverture des portes ont été révisées afin d’assurer l’étanchéité de l’enclos. D’ailleurs, les analyses de cette situation ont permis de réviser le système de fermeture de porte des nouveaux enclos et d’empêcher l’ouverture non voulue des portes , mentionne le MFFPministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans son courriel.

Danger réel

Pour le biologiste Serge Couturier, qui a lui-même œuvré dans le passé au défunt ministère des Ressources naturelles et de la Faune, la cavale des trois caribous forestiers aurait pu être très coûteuse dans le contexte où il ne reste que sept individus au sein de la harde isolée de Val-d'Or.

Ces trois animaux-là auraient pu rencontrer des prédateurs et mourir de prédation , dit-il d'emblée. Il craint aussi que les individus n'aient pas participé à la reproduction, à moins que la femelle ait été accouplée par l'un des mâles durant l'évasion .

« Cette évasion montre que le ministère se décharge de ses responsabilités de gardien d'une espèce menacée. » — Une citation de Serge Couturier, biologiste et expert du caribou forestier

M. Couturier déplore que la surveillance des enclos, bien qu'assurée en permanence par un employé sur place, soit confiée à des stagiaires inexpérimentés. Ils font bien leur possible, mais ils n'ont pas l'expertise pour gérer la garde de grands animaux comme le caribou.

Ça démontre le manque de sérieux apporté à tous ces projets d'enclos , se désole M. Couturier, très critique des méthodes choisies par Québec. Le biologiste dénonce au passage la confusion et le secret du ministère concernant les hardes en captivité.

Cet incident s'ajoute à des problèmes rencontrés en Gaspésie, où la construction d'enclos de maternité est en cours pour les femelles gestantes de la harde de caribous montagnards qui fréquente les Chic-Chocs. En plus des conditions météorologiques difficiles rendant la capture prévue cette année impossible, le ministère a admis que le couvert neigeux trop épais aurait compromis l'étanchéité de l'enclos.

La Commission indépendante sur le caribou forestier et montagnard, actuellement en tournée de consultations publiques, est en Abitibi-Témiscamingue cette semaine.

Il resterait actuellement quelque 5252 caribous forestiers et montagnards au Québec. Les hardes de Charlevoix (16 animaux), de Val-d'Or (7 animaux) et de la Gaspésie (35 animaux) sont au bord de l'extinction.