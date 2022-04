Garderies : plaidoyer unanime pour les conversions, le ministre Lacombe impassible

Les partis d'opposition à l'Assemblée nationale demandent au ministre Mathieu Lacombe de convertir sans plus attendre les garderies privées non subventionnées qui souhaitent l'être. En plus des fermetures, on craint au passage l'effritement d'une main-d'œuvre déjà rare et de fragiliser encore davantage le réseau de la petite enfance.

Le ministre de la Famille est accusé par ses opposants politiques de passer à côté d'une fenêtre critique dans le dossier des conversions de garderies privées non subventionnées vers le réseau subventionné, une mesure prévue dans son Grand chantier pour les familles.

Tant chez les libéraux, les péquistes que les solidaires, on y voit une solution évidente pour rétablir rapidement l'équité entre les parents, dont certains paient jusqu'à 65 $ par jour pour une place en garderie non subventionnée.

Malgré les pressions des derniers mois, Mathieu Lacombe n'en démord pas : il faut attendre la fin du projet pilote, lancé à l'automne 2020, avant de penser à élargir la conversion.

Le ministre Mathieu Lacombe refuse de s'engager dans une conversion élargie avant la fin du projet pilote. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Et il reste encore des étapes à franchir.

Les projets retenus pour la deuxième phase du projet visant à convertir au total 3500 places, soit 5 % du réseau non subventionné, ne seront annoncés qu'en juin prochain. Le rapport final, lui, ne sera complété que lorsque l'ensemble des places attribuées dans le cadre du projet pilote seront converties.

Le ministre promet entre-temps un plan de conversion élargie et un échéancier d'ici les élections de l'automne prochain. Il entend lancer un chantier en collaboration avec les associations de garderies non subventionnées pour établir les critères de conversion, notamment.

Rien de concret n'a encore été annoncé et aucun budget n'a encore été alloué aux conversions.

Forte demande

Pendant ce temps, la demande dépasse largement l'offre.

Selon des données du ministère de la Famille, le gouvernement a reçu 269 dossiers à travers le Québec lors de la première phase du projet pilote. Cela représente un potentiel de plus de 15 000 places à convertir au tarif unique de 8,70 $.

Du nombre, seuls 25 ont été retenus pour un total de 1767 places. C'est donc dire que 244 projets et 13 856 places ont été rejetés.

Pour la seconde phase, 238 établissements non subventionnés ont déposé leur candidature avant l'échéance de novembre dernier, alors que 1733 places sont disponibles.

Cette demande s'est manifestée malgré que des critères d'admissibilité disqualifiaient d'emblée certaines garderies. Tout établissement de moins de cinq ans d'existence, par exemple, n'avait pas accès à la conversion dans le cadre du projet pilote.

Les garderies non subventionnées en installations sont soumises aux mêmes exigences que les CPE et appliquent le programme éducatif du ministère de la Famille. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Un « non sens »

Les garderies privées non subventionnées représentaient 68 000 places sous permis au 31 décembre 2021. Elles sont reconnues par le ministère de la Famille et doivent répondre aux mêmes exigences légales que les garderies subventionnées ou les CPECentre de la petite enfance .

Dans ce contexte, Jennifer Maccarone, critique libérale en matière de Famille, s'explique mal l'hésitation du gouvernement à convertir plus rapidement. Si l'objectif de Québec est de garantir une place à 8,70 $ à tous les parents québécois, c’est juste logique de mettre des efforts vers la conversion , dit-elle en entrevue à Radio-Canada.

Selon les échos qu'elle obtient, la situation est vraiment critique sur le terrain . Certaines garderies, dit-elle, peinent à faire leurs frais. Plusieurs places autorisées par le ministère sont vacantes – quelque 19 000 places au total au Québec – car les parents ne peuvent pas payer la note, selon Mme Maccarone, ou encore faute de personnel. [Les garderies] lèvent la main, elles disent "au secours".

« C'est du gaspillage. Il y a déjà des installations, il y a déjà des tout-petits, déjà des éducatrices. C'est un non sens. C’est une décision qui devrait être facile, mais c'est sûr que ce n’est pas comme couper un ruban [d'un nouveau CPE]. » — Une citation de Jennifer Maccarone, députée libérale de Westmount–Saint-Louis

Selon la députée de Westmount–Saint-Louis, le ministre Lacombe tient des discours contradictoires .

D'un côté, dit-elle, il veut offrir un accès universel à tous les Québécois à une place subventionnée d'ici 2025, mais de l'autre il a refusé d'imbriquer les paramètres de conversion dans le projet de loi 1, récemment adopté par le gouvernement.

Mme Maccarone ajoute qu'en plus de ne pas aller plus vite avec les conversions, le ministre a pris du retard sur ses objectifs pour la création de nouvelles places en garderies subventionnées et en CPECentre de la petite enfance . M. Lacombe a admis ce retard cette semaine et a promis de créer 10 000 nouvelles places cette année pour rattraper ses cibles.

La députée libérale n'ose plus le croire et attend de voir les résultats. C’est un bon communicateur mais il ne livre pas la marchandise. À l'Assemblée nationale mercredi, Mathieu Lacombe a rétorqué qu'il avait hérité d'un réseau mis à mal par les libéraux, qui ont favorisé le développement des garderies privées au détriment des CPECentre de la petite enfance .

Le ministre se dit en voie de corriger le tir et répète que son gouvernement en fait davantage que ses prédécesseurs, en particulier les libéraux.

Voie rapide

Québec solidaire et le Parti québécois, chacun à leur façon, demandent à Mathieu Lacombe de créer une voie rapide vers la conversion des garderies non subventionnées qui lèvent déjà la main pour le faire. Les deux partis militent pour des conversions en CPECentre de la petite enfance , et non en garderies subventionnées.

Il n'y a pas de profits à faire avec le réseau éducatif à l’enfance , lance Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke, rappelant que les CPECentre de la petite enfance sont des organisations à but non lucratif.

« Peu importe le coût d’offrir une place en CPE à chaque enfant, c’est le meilleur investissement social qu’on peut faire. Ça permet à des enfants d’avoir accès à des services éducatifs de qualité. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Selon elle, le ministre a la responsabilité d'aider les garderies non subventionnées prêtes à être converties à atteindre leur objectif. Quant au contrôle de la qualité souvent mentionnée par le ministre pour expliquer la lenteur du processus de conversion, Christine Labrie n'y adhère pas complètement.

Le ministre ne veut pas se retrouver dans le Journal de Montréal parce qu'il a converti des milieux qui n’étaient pas de bonne qualité. Je le comprends, mais la très vaste majorité sont de bonne qualité, et si elles ne le sont pas, il devrait les faire fermer s'il craint que ce serait odieux de les convertir.

Attendre la fin du projet pilote est pour elle un trop grand risque considérant que certains gestionnaires de garderies non subventionnées songent à mettre la clé sous la porte.

Devant les longs délais de conversion, la députée évoque un moyen détourné de Québec visant à récupérer les places non subventionnées sans avoir à passer par le processus de la conversion. [Le ministre] sait que certains de ces milieux-là sont dans une situation de précarité financière.

La député solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Sa principale crainte est d'assister à l'exode du personnel déjà établi dans ces milieux de garde. Ça va coûter moins cher [au gouvernement] d’attendre qu’elles ferment toutes seules et de reprendre par la bande les places, mais au passage on perd du personnel d’expérience, des locaux, des gestionnaires , affirme la députée solidaire.

Mme Labrie plaide également pour la conversion en CPECentre de la petite enfance afin d'offrir un traitement plus juste aux parents dont les enfants vivent avec un handicap. Les garderies non subventionnées ne reçoivent pas d'argent de l'État répondre aux besoins particuliers de ces enfants, se désole-t-elle, y voyant une forme de discrimination dans les régions où les places en CPECentre de la petite enfance sont en nombre insuffisant.

Système insoutenable

La péquiste Véronique Hivon accuse pour sa part le gouvernement Legault de se complaire dans un système à plusieurs vitesses .

Si elle concède au ministre Lacombe d'avoir hérité des années [Tony] Tomassi et du développement anarchique [des garderies non subventionnées], sans cohésion avec le reste du développement du réseau , il a aujourd'hui la responsabilité d'y mettre un terme.

Mme Hivon dénonce la lenteur de Québec à s'y attaquer. C’est incroyable, c’est maintenant qu’il faut le faire , dit-elle au sujet des conversions massives. Il est temps d'enfourcher ce cheval de bataille-là et que le gouvernement donne un alignement clair.

À son avis, le gouvernement a plutôt choisi de pousser le problème par en avant en bonifiant le crédit d'impôt versé aux parents.

Véronique Hivon, députée péquiste de Joliette. Photo : Radio-Canada

Or cette mesure de 221 millions de dollars, annoncée l'automne dernier, a selon elle cristallisé le système qu'elle juge inéquitable pour les familles. Elle déplore un effet nul puisque l'argent, qui devait réduire l'écart de tarifs entre les parents, a plutôt permis aux garderies non subventionnées de hausser leurs tarifs pour demeurer concurrentielles et attirer des éducatrices .

Comme Christine Labrie, Mme Hivon soulève des contradictions quant aux enjeux de qualité plaidés par le ministre Lacombe. Si c’est ça son argument, il devrait s’empresser d’unifier le réseau , décoche-t-elle. Il parle des deux côtés de la bouche. Il dit : "Je ne suis pas assez certain de la qualité pour pouvoir m'embarquer dans un programme de conversion massive". Alors comment se fait-il qu’il accepte que ces places-là continuent d’exister?

Selon la députée de Joliette, la conversion permettrait l'accompagnement des milieux de garde et de leurs gestionnaires, et donc d'un meilleur contrôle de la qualité.

Le cabinet de Mathieu Lacombe a décliné notre demande d'entrevue.