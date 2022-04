Le temps supplémentaire obligatoire explose dans la grande région de Québec

Le recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) a augmenté de 75 % au cours des deux dernières années dans les établissements du CHU de Québec et du CISSS de Chaudière-Appalaches. Épuisés et découragés, des professionnels de la santé implorent pour la énième fois le gouvernement Legault de mettre fin à cette pratique de gestion dans les plus brefs délais, sans quoi ils changeront de métier.

Durant l’année financière 2021-2022, les travailleurs du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches ont effectué 20 347 heures supplémentaires obligatoires, comparativement à 11 591 en 2019-2020. Cela représente une augmentation de 76 %.

Au cours de la même période, l’utilisation du TSO temps supplémentaire obligatoire dans les établissements du CHUCentre hospitalier universitaire de Québec a connu une progression similaire, passant de 16 502 à 28 825 heures, en hausse de 75 %.

Hausse moindre au CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

Sur le territoire du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, le nombre d’heures supplémentaires obligatoires effectuées par les employés a connu une augmentation plus modeste de 9 % depuis deux ans.

L’organisme soutient que cette hausse reflète la progression du nombre d’employés au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , qui est passé de 17 532 en 2019 à 22 307 en 2022.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a beau répéter depuis plusieurs mois sa volonté de mettre fin au TSOtemps supplémentaire obligatoire , des travailleurs du réseau affirment ne pas avoir constaté d’amélioration sur le terrain. La situation a même empiré par endroits depuis le début de la sixième vague de COVID-19.

Les gens ne voient comme pas la fin. Ils ont l'impression que ce n'est pas tout qui est tenté pour l'éviter, l'éradiquer, le TSOtemps supplémentaire obligatoire , confie en entrevue à Radio-Canada, Patricia Pouliot, coprésidente intérimaire et trésorière du Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (SPSCA).

Patricia Pouliot s’attend à ce que le dossier du TSO revienne sur le devant de la scène d’ici la période des vacances estivales. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Elle mentionne que des employés doivent parfois effectuer jusqu’à trois quarts de travail par semaine en TSOtemps supplémentaire obligatoire . La représentante syndicale reproche au gouvernement de ne pas saisir l’ampleur de la détresse que vivent les infirmières et autres professionnels de soins à qui on impose des heures supplémentaires.

Désarroi

Des fois, j'ai l'impression que l'employeur, le gouvernement, ne sait pas ce qui se vit sur le terrain. Tsé, c'est beau de se faire dire : "on est là puis on pense à nos anges gardiens, on est là pour les protéger", mais ils ne savent pas vraiment ce qui se vit, qu'il y a une détresse , déplore Patricia Pouliot.

« C'est [les employés] qui le vivent, ce désarroi-là, qui disent au gouvernement que ça suffit, qu'ils en ont assez. » — Une citation de Patricia Pouliot, coprésidente par intérim et trésorière, SPSCA Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches

La coprésidente du SPSCASyndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches mentionne que le recours au TSOtemps supplémentaire obligatoire est généralisé sur le territoire du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. La situation, dit-elle, est particulièrement difficile dans les urgences, les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée et les unités mère-enfant ainsi qu’aux soins intensifs.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s’est engagé à éliminer le recours au temps supplémentaire obligatoire. (Archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Louis Tremblay est infirmier à l’Hôpital de Montmagny. Avec un taux d’occupation de l’urgence élevé, qu’il estimait à 200 % lors du passage de Radio-Canada, lundi, le recours au TSOtemps supplémentaire obligatoire est souvent inévitable.

Tordage de bras

Un taux d’occupation [...] de 200 %, ça veut dire qu'il y a deux fois trop de patients. Alors, c'est clair qu'à 16 h, la gestionnaire va sortir de son bureau et va commencer à faire le tour des infirmières pour leur dire : "bon, bien là, ça va nous prendre quelqu'un pour aider ce soir parce qu'il y a trop de monde", et elle va commencer à tordre des bras [pour savoir] qui veut rester , raconte M. Tremblay.

Il mentionne qu’après avoir terminé un quart de travail de 8 h à 16 h, une infirmière peut se voir imposer de travailler jusqu’à minuit et être de retour à son poste dès 8 h, le lendemain matin.

Lundi dernier, l'urgence de l'Hôpital de Montmagny présentait un taux d'occupation de 200%. Photo : Radio-Canada

Ça fait en sorte que demain après-midi, à 16 h, cette fille-là va avoir fait 24 heures sur 36. C'est ça, la réalité des TSOtemps supplémentaire obligatoire , expose Louis Tremblay, qui assimile les heures supplémentaires obligatoires à de la violence institutionnelle et à un cancer .

« Il y a des filles qui vont se mettre à pleurer. C'est toujours vécu comme une agression. C'est toujours vécu comme une violence. » — Une citation de Louis Tremblay, infirmier, Hôpital de Montmagny

Si rien ne change, des employés n’auront d’autre choix que de changer de profession afin de préserver leur santé, prévient l’infirmier.

Ça exerce une pression. Les filles, ici, les infirmières, ne pourront pas faire 25 ans de service à faire trois [quarts de] 16 heures par semaine. À un moment donné, elles vont exploser, elles vont choisir un autre métier , indique-t-il.

Opération de visibilité

Afin de sensibiliser la population et les usagers du réseau à la problématique, Louis Tremblay a créé un brassard qu’arborent depuis quelques jours les employés forcés de faire du TSOtemps supplémentaire obligatoire . Le brassard est rouge et porte l’inscription TSOtemps supplémentaire obligatoire en lettres blanches.

Le but de l'initiative, c'est d'informer les patients et leur entourage que la fille qui est en train de les trier à l'urgence, que la fille qui s'occupe de leur mère en médecine chirurgie, ici, au 3e étage, que la fille qui s'occupe de leur grand-père en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , elle est peut-être en train de faire la 14e heure de son [quart de] 16 heures [qui est peut-être son] 3e [quart de] 16 heures dans une semaine , explique M. Tremblay.

Louis Tremblay a créé un brassard rouge pour sensibiliser les patients et leurs proches à la problématique des heures supplémentaires obligatoires. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

La cheffe du service des activités de remplacement au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Joannie Gagné, assure que tout est fait pour éviter autant que possible le recours aux heures supplémentaires obligatoires.

1000 postes d’infirmières à pourvoir

Elle précise toutefois qu’en raison de la pénurie de main-d'œuvre, l’utilisation du TSOtemps supplémentaire obligatoire s’avère souvent inévitable, en particulier chez les infirmières. Selon Mme Gagné, il manque près de 1000 infirmières dans les établissements du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. C’est sans compter les absences d’employés attribuables à la COVID-19.

C'est sûr que la dernière année a été très éprouvante. Même les deux dernières années, avec la COVID, ç'a été difficile. Il y a plus d'employés qui ont été retirés parce qu'ils étaient en isolement préventif [ou] parce qu'ils étaient malades, mais on a aussi retiré nos travailleuses enceintes. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait qu'on a retiré du milieu plusieurs personnes , raconte la gestionnaire.

« Il n'y a personne qui est à l'aise d'imposer un TSOtemps supplémentaire obligatoire à quelqu'un parce qu'[on arrive à] se mettre dans la peau de l'individu, d’une maman ou même de quelqu'un qui a des engagements et qui apprend qu'il va devoir rester. Il n'y a rien de plaisant là-dedans. » — Une citation de Joannie Gagné, cheffe du service des activités de remplacement, CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Elle ajoute que des efforts sont déployés pour tenter de diminuer l’utilisation du TSOtemps supplémentaire obligatoire , dont la création d’un projet pilote d’autogestion à l’Hôpital de Montmagny qui vise à améliorer la conciliation travail/vie personnelle en impliquant les employés dans la conception des horaires. Le projet pilote sera implanté d’ici l’automne.

Joannie Gagné affirme que ce n’est pas de gaieté de cœur que les gestionnaires imposent des heures supplémentaires obligatoires à leurs employés. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Il y a comme un échange, un partage qui se fait pour venir combler tous [les quarts] qu'il y a à combler. Donc, c'est cartes sur table : voici le personnel que ça nous prend sur chaque quart de travail. Maintenant, on vous donne l'opportunité de faire votre horaire selon ce que vous voulez. Si vous avez un congé à mettre dans l'horaire parce que vous avez un rendez-vous, bien venez l'indiquer comme quoi ce n'est pas possible. En gros, c'est ça, l'autogestion , résume Joannie Gagné.

Force de travail réduite

À l’instar du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval affirme avoir subi une perte importante de sa force de travail en raison de la COVID-19, principal facteur expliquant la hausse importante du recours au TSOtemps supplémentaire obligatoire .

Malgré l’importante collaboration des équipes, la modulation des activités et les nombreux efforts déployés pour limiter au maximum le TSOtemps supplémentaire obligatoire , le CHUCentre hospitalier universitaire a dû composer avec une disponibilité de main-d’œuvre significativement réduite en raison d’un nombre important de retraits préventifs (femmes enceintes, personnes immunosupprimées, etc.) et d’absences des employés pour des motifs liés au virus , indique dans un courriel à Radio-Canada la conseillère en communication Michèle Schaffner-Junius.

Elle ajoute que le CHUCentre hospitalier universitaire de Québec-Université Laval a multiplié les efforts pour combler les besoins en ressources humaines et diminuer au maximum la pression sur les employés. L’établissement a notamment procédé à une réorganisation des soins et mené une vaste campagne de recrutement au Québec et à l’international.

Le CHU de Québec-Université Laval compte quelque 14 000 employés, dont plus de 3600 infirmières. (Archives) Photo : Radio-Canada / Alexandre Duval

De son côté, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale fait remarquer que le pourcentage d’heures travaillées en TSOtemps supplémentaire obligatoire par rapport au nombre total d’heures travaillées a légèrement reculé au cours des deux dernières années, passant de 0,077 % à 0,070 %.

Malgré le contexte pandémique qui a mis beaucoup de pression sur le réseau, il y a une volonté ferme au CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale de diminuer au maximum le recours au TSOtemps supplémentaire obligatoire , indique Mathieu Boivin, agent d’information aux relations médias.

Réussite dans Charlevoix

Deux des hôpitaux placés sous la responsabilité du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , ceux de Baie-Saint-Paul et de La Malbaie, ont adopté au début de l’été dernier un projet pilote d’autogestion des horaires des infirmières semblable à celui qui est en préparation à l’Hôpital de Montmagny.

En diminuant de façon considérable le nombre d’absences, d’heures supplémentaires obligatoires et de quarts de travail non pourvus, l’initiative a permis d’éviter la fermeture partielle de l’urgence de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul, qui avait été annoncée à la mi-juin.