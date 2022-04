Les coûts de construction freinent certains chantiers à Sept-Îles

La Ville a dernièrement été contrainte de retarder certains chantiers, notamment la construction d'une salle communautaire dans le secteur Ferland.

Le conseil municipal a rejeté au moins trois fois dans les dernières années les offres soumises par les entrepreneurs généraux, en raison des coûts de construction trop élevés.

Patrick Gwilliam, directeur général de la Ville de Sept-Îles, admet qu'il est difficile pour la Ville de finaliser certains projets sans dépasser les budgets prévus (archives). Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam, avance qu'augmenter les taxes municipales pour pallier la hausse des coûts de construction est hors de question pour le moment.

La solution c'est vraiment de re-prioriser l'ensemble de nos projets et de voir lesquels on peut faire immédiatement et lesquels on peut reporter , indique-t-il.

C'est soit dans l'espoir qu'un jour les prix redescendent ou bien qu'on étire un peu notre plan. Ce qui voudrait dire que les projets qu'on voulait faire l'année prochaine ou l'année subséquente, on va les reporter un peu plus loin si on peut.

Les autres victimes du marché volatile

Les entrepreneurs généraux du Québec doivent eux aussi faire face à la hausse des prix de matériaux de construction en plus du manque de main-d'œuvre et des délais des chaînes d'approvisionnement.

La compagnie québécoise LFG Construction, par exemple, soumissionne régulièrement pour obtenir des contrats publics à Sept-Îles.

Son directeur principal, Benoit Dubé, revendique plus de flexibilité de la part des clients comme Sept-Îles, pour être en mesure d'absorber les frais imprévus.

Benoit Dubé, directeur principal chez LFG Construction, indique que la hausse des coûts de construction s'explique par l'imprévisibilité du marché international de matériaux (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Les clients auraient avantage à ne pas soumissionner tous dans la même période, et même d'étaler cette période, indique M. Dubé. Si je soumissionne en décembre pour l'exécuter en mai, c'est sûr que pour moi c'est plus facile de prévoir une équipe pour le travail à faire. À l'inverse, ça met une pression plus grande sur le prix des matériaux.

Jean Launière est estimateur chez Mishkau Construction. La firme pour laquelle il travaille réalise de nombreux projets sur la Côte-Nord depuis plusieurs années.

Il avance que les entrepreneurs généraux sont confrontés à un marché de matériaux de construction extrêmement volatile . En raison de l'imprévisibilité des prix à payer sur le marché, il n'est pas rare que les entrepreneurs se dotent d'un coussin financier inclus dans les coûts soumissionnés aux clients.