Hydrogène : l’Alberta appuie sur l’accélérateur en dépit des inquiétudes

Ce centre, déjà évoqué dans le discours du Trône et dans le budget 2022, est doté d’une enveloppe totale de 50 millions de dollars sur quatre ans. L’agence de recherche Alberta Innovates chapeautera son fonctionnement.

Cela pourrait être la prochaine source de richesse de toute une génération pour notre province , a souligné le ministre associé au gaz naturel et à l’électricité, Dale Nally. L’industrie nous a dit que si nous voulions devenir un chef de file mondial, nous devions établir un centre d’excellence.

L’objectif est d’accompagner de nouvelles idées vers leur commercialisation pour progressivement bâtir les différents éléments d’un marché de l’hydrogène, de la production au transport et à son utilisation.

« L’hydrogène est le prochain chapitre dans l’histoire de l’industrie énergétique de l’Alberta. » — Une citation de Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta

Le ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Innovation, Doug Schweitzer, espère que l’ajout de financement de la part d’autres niveaux du gouvernement et du secteur privé permettra de quadrupler l’enveloppe initiale et atteindre 200 millions de dollars de projets en 2026.

Potentiel surestimé?

Bien que le gouvernement albertain souligne l’utilité de l’hydrogène pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, il n’a pas associé de cibles de réduction au travail du Centre d’excellence.

Dans un rapport publié mardi, le commissaire de l’Environnement a fait valoir qu’Ottawa a surestimé le rôle que l’hydrogène jouera dans l’atteinte des objectifs climatiques du pays. Ces critiques n’ont cependant pas refroidi les ardeurs du gouvernement albertain.

Ce rapport n’est pas une critique de l’hydrogène ni de notre stratégie provinciale, mais des projections fédérales. Je pense qu’il s’agit d’un nouvel exemple prouvant que le gouvernement fédéral devrait plus consulter l’industrie et ses partenaires provinciaux , a rétorqué le ministre Dale Nally.

Le ministre associé au gaz naturel Dale Nally s'est dit surpris de la vitesse à laquelle se font les investissements dans l'hydrogène. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Brown

De nombreuses organisations environnementales critiquent également la méthode de production privilégiée en Alberta, qui extrait l’hydrogène du gaz naturel et lui associe le captage et le stockage du carbone.

Encore une fois, l’industrie des énergies fossiles promet l’apparition de nouvelles technologies pour aider l’environnement, mais elle essaie seulement de perpétuer l’exploitation des hydrocarbures , s’inquiète Tim Gray, directeur général d’Environmental Defence, qui plaide plutôt pour le développement de l’hydrogène vert, produit à partir d’énergies renouvelables.

Une industrie convaincue et optimiste

Le gouvernement a effectué son annonce dans le cadre du premier congrès canadien sur l’hydrogène et dans les allées de cet événement, l’optimisme continue de régner.

Entre autres projets mondiaux, l’entreprise Air Products construit un complexe de production d’hydrogène d’environ 1,3 milliard de dollars dans la région d’Edmonton. L’usine qui devrait être carboneutre sera prête en 2024.

L’hydrogène n’est pas l’énergie de demain, mais d’aujourd’hui. Nous n’attendons pas , explique la vice-présidente d’Air Products Canada, Rachel Smith. L’hydrogène produit sera un facteur clé pour décarboner le secteur des transports.

L'entreprise Air Products était présente à la foire du congrès canadien sur l'hydrogène. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Cette industrie a été identifiée comme un des secteurs de croissance de l’hydrogène dans la stratégie provinciale. Le stockage d’énergie, le chauffage et les industries difficiles à décarboner sont les autres cibles.

L’utilisation de l’hydrogène dans ces quatre secteurs reste toutefois encore expérimentale, mais cela n’inquiète pas Mme Smith. Les dirigeants mondiaux appellent à l’action [pour le climat].Cette demande va croître. Il n’y a qu’à regarder le monde à cette foire , souligne-t-elle.

Le Congrès a dépassé ses attentes de fréquentation, avec 2000 personnes inscrites pour la partie conférence.

Des milliards de dollars d’annonce

La compétition fait d’ailleurs rage pour se placer dans ce marché. Un peu plus loin, à un autre stand, TC Énergie a annoncé la création possible d’une usine de production d’hydrogène dans la région de Calgary. L’hydrogène permettra d’alimenter les camions de l’entreprise américaine Nikola, qui en teste deux sur les routes nord-américaines.

« Nous avons regardé les marchés favorables à ce type d’affaires et l’Alberta était en haut de la liste. » — Une citation de Pablo Koziner, président de Nikola

La pétrolière Suncor s’est associée à ATCO pour établir son propre projet de production et d’utilisation de l’hydrogène. L’entreprise a même choisi de se départir de ses investissements dans les énergies renouvelables pour se concentrer sur l’hydrogène.

Les compagnies Petronas et Itochu envisagent d’exporter de l’hydrogène albertain sous la forme d’ammoniaque vers les marchés asiatiques.