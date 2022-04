Le PLQ se félicite du compromis accepté par Québec pour les cégépiens anglophones

La députée libérale et porte-parole en matière d'enseignement Hélène David qualifie d'« équitable » et de « juste » la solution de Québec pour les étudiants des cégeps anglophones qui pourront suivre des cours de perfectionnement du français, plutôt que de se voir imposer des cours propres à leur domaine d'études en français.

Dans un premier temps, il avait été proposé que ces étudiants suivent, en français, des cours de chimie, de géographie ou de mathématiques, selon le programme choisi. Une avenue à laquelle le ministre responsable de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, a renoncé après qu'elle eut provoqué un tollé, notamment auprès des parents de ces cégépiens anglophones.

Je pense qu’on a trouvé le parfait équilibre pour la situation que nous avons effectivement constatée en cours de route, a expliqué Hélène David en entrevue mercredi à Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première. […] Une partie assez importante d’autres étudiants ne maîtrisent pas suffisamment la langue française, donc commençons par améliorer leur maîtrise du français par des cours de français additionnels.

Le Parti libéral du Québec (PLQ) veut la même chose [que le gouvernement], on veut une meilleure maîtrise de la langue française chez tous nos concitoyens anglophones , a affirmé la députée de Marguerite-Bourgeoys, un message qu'elle dit avoir relayé à Simon Jolin-Barrette.

Le ministre a accepté de s'inspirer d'un compromis proposé par les libéraux dans l'amendement à la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qu'il déposera sous peu à l'Assemblée nationale.

Hélène David reconnaît que ce changement entraînera un réaménagement des cours donnés en français , et qu'il faudra offrir plus de cours de français dans les cégeps de langue anglaise. Il va falloir engager beaucoup plus de professeurs de français, c’est clair , prévoit-elle.

« Cela nécessitera des changements au niveau du nombre de professeurs qui enseignent soit le français soit l’anglais. » — Une citation de Hélène David, porte-parole de l’opposition officielle pour la protection de la langue française

La députée libérale se dit persuadée que le compromis, auquel a consenti le gouvernement de François Legault, devrait calmer une grande partie de la grogne, parce que les parents étaient très inquiets pour leur enfant .

Mme David précise que l'épreuve uniforme de français est réservée aux francophones et allophones qui ont fait leur primaire et secondaire en français. Donc tous ceux […] qui sont soumis à la loi 101 .

Les ayants droit, c'est-à-dire ceux qui ont fait leurs cours primaire et secondaire en français, passent l'équivalent, l’épreuve uniforme d’anglais .

Et, tant dans les cégeps de langue française que de langue anglaise, les étudiants suivent des cours pour parfaire leur maîtrise de l'une ou l'autre des langues officielles au pays. Ils sont placés dans la classe appropriée à leur niveau et sont évalués en fonction de ce niveau-là, a fait valoir Mme David. Donc, c’est équitable et c’est juste.

