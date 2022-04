La Ville de Windsor approuve une hausse de salaire pour les conseillers municipaux

Le comité d'examen de la rémunération du conseil a recommandé l'augmentation lundi, en raison du nombre d’heures travaillées. En principe, le travail de conseiller est une occupation à temps partiel, mais les heures qui doivent y être consacrées sont beaucoup plus nombreuses, selon le comité.

L'augmentation a également été proposée pour attirer de nouveaux candidats, mais cette modification n’a pas fait consensus au sein du conseil municipal.

Une décision contestée

Le maire de Windsor, Drew Dilkens, s'est opposé à cette augmentation. Selon lui, les conseillers municipaux gagnent déjà environ 6000 $ de plus que ceux d'autres villes de taille similaire.

Cela ne me convient pas [...] et je ne pense pas non plus que cela conviendra à la majorité des habitants de Windsor , a-t-il déclaré lors d'une réunion du conseil.

Le maire a proposé que la Ville envisage la création de postes de conseillers à temps plein plutôt que d'accorder une augmentation de salaire de 11 %.

La conseillère du quartier 6, Jo-Anne Gignac, a présenté une motion pour que le conseil reçoive cette recommandation à titre informatif. Selon elle, une présence à temps partiel assure une diversité au sein du conseil en place.

Il s'agit de postes à temps partiel dans notre communauté, comme cela a toujours été le cas , a déclaré Mme Gignac, soulignant que les membres du conseil proviennent de divers milieux de travail.

La salle du conseil municipal à l'hôtel de ville de Windsor Photo : CBC/Jonathan Pinto

Chris Holt, conseiller du quartier 4, ne croit pas que le conseil est aussi diversifié qu'il pourrait l'être.

Je sais, comme beaucoup de gens ici, combien de temps il faut pour bien faire ce travail , a-t-il indiqué. Travailleur à temps plein dans le secteur de l'automobile, il constate que les tâches supplémentaires du conseil lui prennent beaucoup d'heures.

Il a voté pour l'augmentation de salaire et contre la motion de Mme Gignac.

Je veux que la communauté dans laquelle je vis soit représentée autour de la table et je ne pense pas que nous en soyons là , a-t-il ajouté.

Le conseiller du quartier 3, Rino Bortolin, n'a pas non plus appuyé la motion de Jo-Anne Gignac et a contré l'argument du maire selon lequel, comparativement, les conseillers de Windsor sont mieux rémunérés que ceux d'autres régions.

Selon lui, les conseillers font partie de plus de comités permanents et il peut y avoir plus de pressions à exercer en raison de la frontière internationale, comme on l'a vu lors du blocage du pont Ambassador.

Le conseiller municipal de Windsor Rino Bortolin Photo : Photo soumise par Rino Bortolin

Le conseiller du quartier 9, Kieran McKenzie, n'a pas non plus appuyé la motion de Jo-Anne Gignac.

Je regarde autour de cette table et je vois des gens très talentueux qui essaient de servir leur communauté, mais je pense qu'on manque de gens , a-t-il énoncé.

Selon lui, plusieurs personnes à qui il a parlé et qui seraient des atouts pour le conseil ne peuvent envisager d’y travailler en raison de la rémunération.

À la suite de la discussion, les conseillers Jeewen Gill et Ed Sleiman ainsi que Drew Dilkens ont appuyé la motion de Jo-Anne Gignac d'accepter le rapport du comité à titre informatif. La motion n'a pas été adoptée, la majorité s'y étant opposée.

Avec les informations de Peter Duck et de Kaitie Fraser, de CBC