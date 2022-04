Riôtel à Rimouski : nouvelle étape en vue d’un hôtel de 100 chambres

Le groupe Riôtel de Matane a acquis un second terrain en vue d'ériger un hôtel au cœur du centre-ville de Rimouski.

L'entreprise a récemment acheté une autre parcelle sur la rue Saint-Germain Ouest en vue d'y aménager un établissement d'une centaine de chambres.

Riôtel possédait déjà le terrain de l'ancien Tim Hortons, auquel s'est ajouté celui du magasin Les Aliments M&M en décembre dernier.

Le coût de la transaction s'élève à 562 500 $.

Le promoteur François Rioux confirme qu'il est actuellement en discussion avec la Ville de Rimouski concernant le nombre d'étages que pourra comprendre l'hôtel et les espaces de stationnement. Le terrain en question est relativement étroit et ne permettrait pas l'aménagement d'un nombre élevé de cases.

À tout problème il y a des solutions , a mentionné M. Rioux. Sans entrer dans les détails, il a ajouté que des négociations sont en cours avec la Ville pour régler ce problème.

Quant à savoir combien d'étages la Ville permettra, François Rioux ne précise pas quelle demande il a formulée.

C'est de quoi qui sera dévoilé ultérieurement avec des maquettes. Pour l'instant on regarde toutes les possibilités quant à l'occupation au sol, le nombre d'étages et ce qui est permis par le cadre d'urbanisme.

Le PDG du Groupe Riotel Hospitalité, François Rioux (archives) Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

En ce qui concerne l'échéancier, le patron de Riôtel se montre prudent. Notre industrie a été très durement touchée. Le projet suit son cours normal, mais on n'a aucun échéancier à donner , dit-il.

Nouvelles chambres attendues

Même si on ignore quand la première pelletée de terre aura lieu, le milieu économique de Rimouski attend avec impatience la construction de nouvelles chambres d'hôtel, rappelle Gilles Banville, qui travaille comme trésorier au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Rimouski-Neigette.

On a vécu un événement sportif en fin de semaine dernière, et on a été obligé de refuser des inscriptions faute d'emplacements pour loger les gens.

La Chambre de commerce n'a cependant pas chiffré les besoins en termes de chambres d'hôtel. La fermeture de l'hôtel des Gouverneurs avait toutefois entraîné la disparition de plus de 150 chambres.

Aucun intérêt pour l'hôtel des Gouverneurs

L'hôtel des Gouverneurs, dont l'état se dégrade de mois en mois, n'intéresse d'ailleurs pas Riôtel, qui a déjà songé à s'implanter sur deux autres terrains, soit l'ancien garage municipal, et l'ancien Cooprix 2.

L'Hôtel Gouverneur de Rimouski ne peut pas se permettre d'ouvrir ses portes pour la saison estivale. Photo : Radio-Canada / Alain Fournier

Il n'y a aucune discussion avec les propriétaires de cet établissement-là, le focus est gardé sur le site sur lequel on est présentement , affirme M. Rioux.

Il nous a été impossible de joindre la direction de l'hôtel des Gouverneurs qui n'a pas retourné nos appels. L'hôtel est fermé jusqu'à nouvel ordre depuis deux ans.