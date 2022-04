Vancouver songe à installer des caméras de surveillance

Différentes opinions doivent être entendues, mercredi, au sujet de la proposition faite par la conseillère municipale Melissa De Genova, soit d’installer des caméras de surveillance à Vancouver.

J’espère que nous rendrons la ville plus sécuritaire pour tous et surtout pour les personnes vulnérables et marginalisées , soutient Melissa De Genova.

Elle estime que ces caméras pourraient aider la police à résoudre des crimes, car les enregistrements pourraient être visionnés pour identifier des suspects.

« Les gens disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité en raison de la hausse vertigineuse des crimes violents au cours des dernières années. » — Une citation de Melissa De Genova, conseillère municipale de Vancouver

La conseillère municipale Melissa De Genova croit que l'installation de caméras permettrait de mieux protéger les populations vulnérables. Photo : Shutterstock / Adam Melnyk

Une idée controversée

Une autre conseillère municipale, Christine Boyle, est d’avis que l’installation de caméras pourrait stigmatiser encore davantage les personnes vulnérables.

Des préoccupations importantes ont été soulevées sur la façon dont les caméras de surveillance criminalisent davantage la pauvreté et les personnes qui vivent déjà plusieurs formes de marginalisation , affirme-t-elle.

D’autres évoquent des craintes en lien avec la vie privée des gens. Ils craignent que des caméras installées dans le but de réduire les crimes ne soient plutôt une invasion de la vie privée des résidents.

Cela sous-entend que nous pouvons sacrifier notre droit à la vie privée au profit de la sécurité publique , déclare Bryan Short, militant dans l’organisme Open Media Digital Rights.

La surveillance n’a pas le même impact sur tous, ajoute une autre militante.

Cela a un impact disproportionné sur les groupes marginalisés, en particulier les personnes noires et les personnes autochtones , précise Daniella Barreto, d'Amnistie internationale.

La reconnaissance faciale est régulièrement utilisée à l'insu des citoyens. Photo : iStock

Reconnaissance faciale

Si la motion ne suggère pas de considérer la technologie de reconnaissance faciale, Daniella Barreto souligne que plusieurs autres villes ont franchi un pas de plus pour utiliser des programmes qui permettent de reconnaître des criminels pour protéger les personnes vulnérables.

Il est connu que la reconnaissance faciale n’est pas assez efficace pour identifier les personnes noires et d’autres personnes marginalisées , note-t-elle.

Selon Daniella Barreto, l'existence même des enregistrements vidéo risque de poser plusieurs problèmes.

« Lorsqu'on ajoute [aux problèmes de reconnaissance] les erreurs d’identité de la police, le profilage racial et le racisme systémique au sein des corps policiers, tous ces enregistrements du public ne vont qu’amplifier ces problèmes. » — Une citation de Daniella Barreto, Amnistie internationale

Utilisation de caméras

La conseillère municipale Melissa De Genova explique que des caméras de surveillance sont utilisées à quelques reprises lors de grands événements tenus à Vancouver et ont été utilisées pendant les Jeux olympiques de 2010.

La police pourrait être plus efficace si elle n’avait pas à demander aux propriétaires d’entreprises privées s'ils ont des enregistrements et avait ses propres caméras de surveillance , estime-t-elle.

La motion cite donne l'exemple d’autres grandes villes, comme Londres et New York, qui utilisent des caméras en circuit fermé.

La motion souligne également que la population utilise constamment des cellulaires pour filmer des choses dans des endroits publics et que cela n’est pas illégal.

Si le fait d'avoir davantage de surveillance signifie davantage de sécurité, nous pourrions tenir pour acquis que Londres est une des villes les plus sécuritaires au monde, mais elle ne l’est pas , rétorque Daniella Barretto.

Si la Ville de Vancouver adopte la motion, elle travaillera ensuite avec le Service de police de la Ville de Vancouver pour déterminer où installer des caméras. Celles-ci ne seraient pas surveillées en direct, précise la motion.

La Ville travaillerait également avec le commissaire à la vie privée pour étudier l’impact de caméras de surveillance sur la vie privée et avec les propriétaires de résidences, d’entreprises et les résidents pour leur expliquer l'utilité des caméras dans le but de diminuer le crime et de résoudre des incidents criminels.

D’après des informations des émissions The Early Edition et On the Coast