Évacuation de Kashechewan : reprise des vols vers Kapuskasing

Après avoir pris du retard en raison de la neige et d’un froid glacial qui a frappé le Grand Nord de l'Ontario mardi, les vols en direction de Kapuskasing ont repris mercredi.

Malgré le temps perdu, il est plus facile pour Kapuskasing d’accueillir les évacués qu’au début de la crise sanitaire.

L’allégement des restrictions à travers la province a permis à la municipalité de revenir à son modèle d’accueil prépandémique. Ceci facilite le travail du personnel responsable de l'accueil.

On utilise maintenant tous les hôtels à Kapuskasing pour les évacuer , explique la coordonnatrice des évacuations de la Ville de Kapuskasing, Guylaine Ouellette.

Cependant, la vie n’est pas totalement de retour à la normale. Il reste encore des choses liées aux mesures sanitaires comme le masque dans les autobus , poursuit-elle.

Après sept ans en poste, Mme Ouellette passera le relais à de nouveaux responsables l’année prochaine. Elle se dit fière de l’aide qu’elle a fournie aux évacués, qu’elle surnomme ses invités , durant son passage.

Le directeur des Services de protection de la Ville de Kapuskasing, Pat Kennedy, affirme que la municipalité est prête à tout.

Pat Kennedy est également chef des pompiers et coordonnateur des urgences de Kapuskasing. Photo : Radio-Canada / Christophe Simard

On est rendus à 155 évacués. Aujourd’hui, il y a sept avions qui se rendront à Kapuskasing. On va être à autour de 400, mais on a une capacité [maximale] de 500 en tout , précise-t-il.

S’il faut accueillir plus de gens, il l’apprendra lors d’une des trois rencontres quotidiennes qu’il a avec des partenaires autochtones.

Pour l’instant, d’autres communautés comme Timmins et Thunder Bay n’ont pas accueilli d’évacués, mais sont prêtes à en recevoir.

Les cours d’eau continuent de grimper

L’augmentation du niveau de l’eau de la rivière Albany, causée par la fonte des neiges et de la glace, est étroitement surveillée par des agents du ministère ontarien du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts et les équipes locales de surveillance.

Le niveau de l’eau a grimpé de quelques pieds, mais pas assez pour entamer le processus de rupture de la glace , explique le directeur de la gestion des urgences du Conseil de Mushkegowuk, Wilbert Wesley.

La température passe constamment du froid au chaud, ce qui aide.

M. Wesley s’attend à ce que la rupture de la glace commence durant la première semaine de mai.

La rivière Moose, située au sud-est de Kashechewan, est également surveillée par les agents du ministère, indique Pat Kennedy.

D’après les dernières nouvelles partagées avec Kapuskasing, la glace de ce secteur serait déjà sur le point de briser.

Une communauté exaspérée

Le nouveau chef de la Première Nation de Kashechewan, Gaius Wesley, n’aime pas l’anxiété que cause la fonte des neiges.

C’est frustrant de savoir que nous n’aurons jamais la paix comme d’autres à cause de la situation de notre communauté , dit-il.

Gaius Wesley a été élu chef de Kashechewan en août 2021. Photo : Radio-Canada / Courtoisie Gaius Wesley

C’est maintenant la troisième année de suite que les résidents sont évacués vers leurs camps de chasse, par crainte d’être exposés à la COVID-19 dans les communautés d'accueil.

En 2020 et 2021, les crues n'ont pas été assez importantes pour nécessiter une évacuation vers le sud.

Cette tactique a réduit le niveau de stress des résidents, mais le chef s'attend au pire.

Les dernières mesures de l’épaisseur de la glace et de la profondeur de la neige indiquent que les inondations pourraient être mauvaises, ce qui mènerait à l’évacuation du reste des résidents toujours sur place.

La Première Nation de Kashechewan s’est entendue avec le gouvernement fédéral pour le déménagement permanent de la communauté vers un emplacement plus en hauteur, situé à 30 kilomètres au sud, d’ici 2029.

Gaius Wesley confirme que des études ont déjà été lancées et que des plans seront conçus.

Techniquement, les travaux avancent sur papier, mais je commence à voir que ce sera un long processus politique , indique le chef.

Avec les informations de Christophe Simard, Bienvenu Senga et CBC