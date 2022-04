Une coalition réclame une action climatique d’urgence en Ontario

Des objectifs climatiques contraignants et fondés sur la science, le respect de la souveraineté autochtone et l'investissement dans une « économie florissante, régénératrice et à zéro émission » sont les principales demandes de plus de 140 organisations qui ont lancé la Campagne ontarienne d'urgence climatique (OCEC) à l'Assemblée législative provinciale mercredi.