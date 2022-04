Recensement 2021 : la Saskatchewan et le Manitoba toujours aussi jeunes

La Saskatchewan et le Manitoba font partie des trois provinces du Canada où le nombre d'enfants de moins de 15 ans surpasse encore celui des personnes de 65 ans et plus.

Selon la deuxième série de résultats du Recensement de la population de 2021 publiée par Statistique Canada, le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta comptaient encore une population jeune.

Les trois territoires ont aussi plus de jeunes de moins de 15 ans que de personnes de 65 ans et plus.

Cette situation s'explique principalement par une fécondité plus élevée dans ces trois provinces qu'ailleurs au Canada, à l'exception des territoires, indique le rapport.

Environ une personne sur cinq (19,7 %) est âgée de moins de 15 ans en Saskatchewan, soit la proportion la plus élevée parmi les provinces.

Les projections démographiques montrent que, en 2031, le nombre de personnes de 65 ans et plus pourrait dépasser celui des enfants de moins de 15 ans au Manitoba et en Alberta. Ce phénomène pourrait être observé en Saskatchewan à partir de 2036.

Des centres urbains aussi plus jeunes

Le rapport aborde la diversité des populations des grands centres urbains. Ainsi, 10 des 41 grands centres urbains du pays comptent encore davantage d'enfants de moins de 15 ans que de personnes de 65 ans et plus, indique Statistique Canada.

Ce sont les sept grands centres urbains du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta, ainsi que trois centres en Ontario, soit ceux de Barrie, Oshawa et Kitchener–Cambridge–Waterloo.

Sur ce nombre, les cinq grands centres urbains qui ont les proportions d'enfants de moins de 15 ans les plus élevées sont tous situés en Saskatchewan ou en Alberta.

Saskatoon est en première position avec 19,1 %. Viennent ensuite les villes de Lethbridge et Regina, chacune avec 19,0 %. Les villes d'Edmonton et de Calgary complètent le tableau, avec 18,6 % et 18,5 % respectivement.

Croissance démographique en Saskatchewan

La population de la Saskatchewan s'éleve à 1 132 505 personnes. Il s'agit d'une augmentation de 3,1 % par rapport au recensement de 2016.

Saskatoon, qui reste la plus grande ville de la province avec 266 141 habitants, a connu une croissance de 7,7 %. Regina se maintient au deuxième rang des villes les plus peuplées de la province avec 226 404 habitants et une croissance de 5,3 %.

Selon Statistique Canada, la population du Canada est l’une des plus jeunes du G7, les grands pays industrialisés, malgré l'accélération du vieillissement démographique au cours de la dernière décennie.