Une catastrophe simulée pour préparer les soignants à un désastre

Fusillade dans un endroit public, explosion massive, écrasement d'avion : le Québec n'est jamais à l'abri d'une tragédie qui mettrait la vie de centaines de personnes en danger. Pour s'y préparer, les étudiants et étudiantes en sciences infirmières de l'Université Laval ont organisé une simulation-catastrophe mercredi matin au Pavillon Charles-De Koninck.

Les travailleurs de la santé ont une codification précise pour répondre à ce genre de situation critique : le code orange. Un code orange, c'est l'arrivée massive de patients à un hôpital suite à un désastre externe , indique Charles Grenier, coordonnateur de la simulation.

L'exercice d'une durée de quatre heures doit mettre à rude épreuve les nerfs des futurs travailleurs de la santé en contexte d'urgence.

« C'est pour préparer mentalement nos étudiants en augmentant leurs capacités de résilience à faire face à ce genre de situation. » — Une citation de Charles Grenier, coordonnateur de la simulation.

En cas de déclenchement d'un code orange, des dizaines de civières seraient nécessaires afin d'accueillir les blessés. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Réalisme

Les étudiants ont mis sur pied un hôpital de fortune avec civières, blocs de soins, salles d'attente, de triage et de réanimation. Des dizaines de comédiens maquillés de faux sang et affichant de fausses blessures jouent le rôle des blessés. Une attention nécessaire pour rendre le tout plus réel, selon Charles Grenier.

Si l'acteur est simplement briefé sur sa situation clinique, sans avoir les blessures, on perd le contexte pédagogique d'évaluation du patient. , explique-t-il.

Pour maximiser l'effet de surprise, les étudiants ignoraient à quel genre de drame ils devaient faire face.

Des ambulanciers des Forces armées canadiennes ont également pris part à l'exercice. Photo : Radio-Canada / Hadi Hassin

Outre les étudiants en sciences infirmières de l'Université Laval, des étudiants du programme en soins préhospitaliers d'urgence du Cégep de Sainte-Foy et en technique policière du Cégep Garneau ont pris part à la simulation.

Au Québec, le code orange a récemment été déclenché le 20 septembre dernier alors qu'une explosion à une usine de Beauceville a fait trois morts et plusieurs blessés.

Avec les informations d'Hadi Hassin