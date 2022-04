Les recherches se poursuivent pour retrouver un élève de l’école Samuel-de-Champlain

Gerald Surnode est un élève de l’école Samuel-de-Champlain. Il a été vu pour la dernière fois vers 15 h 30 lundi, à l’école.

Des recherches ont eu lieu mardi soir dans le secteur autour de l’établissement scolaire, mais l’adolescent n’a pas encore été retrouvé.

Le Centre scolaire-communautaire Samuel-de-Champlain à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada

Le District scolaire francophone Sud (District scolaire francophone Sud DSFS ) et la direction de l’école Samuel-de-Champlain affirment travailler en étroite collaboration avec la Force policière de Saint-Jean dans cette affaire.

Il s’agit d’une situation inimaginable dans le milieu scolaire. Des services de soutien sont donc offerts à l’école aux élèves et aux membres du personnel scolaire qui en ressentent le besoin , précise le District scolaire francophone Sud DSFS par courriel.

Un porte-parole ajoute que le district scolaire et partage la peine et l’inquiétude des proches de Gerald Surnode.

Gerald Surnode mesure 5 pieds et 6 pouces. Il a une carrure légère et des cheveux noirs courts. La dernière fois qu’il a été vu, il portait un chandail à capuche rouge et un pantalon foncé.

La police et le district scolaire demandent à toute personne qui aurait des informations liées à cet incident de communiquer avec la Force policière de Saint-Jean immédiatement.