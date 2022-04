Le balado Interprètes afghans, animé par Michèle Ouimet, primé aux NYF Radio Awards

Radio-Canada s’est illustrée mardi soir en remportant cinq prix aux New York Festivals Radio Awards 2022, un prestigieux festival qui récompense ce qui se fait de meilleur en matière de contenu audio. La journaliste Michèle Ouimet et le réalisateur Cédric Chabuel ont remporté l’or dans la catégorie Récit et documentaire pour leur balado Interprètes afghans : partir ou mourir.