Encore de la neige en Beauce à l’aube du mois de mai

Les automobilistes devront ressortir leur conduite hivernale alors qu'un système météo en provenance des États-Unis pourrait amener jusqu'à dix centimètres de neige en Beauce mercredi et jeudi.

Une importante dépression remontera la côte est américaine mercredi et se dirigera vers la Nouvelle-Écosse jeudi matin. Bien que les précipitations débuteront sous forme de pluie, celles-ci se changeront en neige en fin de journée , prévient Environnement et Changement climatique Canada.

Un bulletin météorologique spécial est en vigueur pour les secteurs de Saint-Georges, Sainte-Marie et Lac-Etchemin.

On attend des accumulations de neige lourde et mouillée de près de 10 centimètres, particulièrement en terrains élevés, de ce soir à jeudi matin. Des pannes de courant pourraient survenir , ajoute Environnement et Changement climatique Canada.

Les températures devraient osciller autour du point de congélation, alternant des précipitations de neige et de pluie. À Montmagny, environ 5 à 10 mm de pluie sont attendus, et deux centimètres de neige au courant de la soirée.