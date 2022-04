Le Canada impose de nouvelles sanctions contre 203 Russes du Donbass

Affaires mondiales Canada a annoncé mercredi que de nouvelles sanctions ont été imposées à plus de 200 personnes pour avoir soutenu les attaques du président Poutine dans la région du Donbass.

Les sanctions canadiennes se concentrent sur la nouvelle tentative russe d'annexer des zones du Donbass, en ciblant les personnes qui tentent de soutenir la prochaine phase de la guerre russe contre l'Ukraine.

Parmi les personnes sanctionnées, on retrouve 11 fonctionnaires et 192 autres membres des conseils populaires des territoires séparatistes de Louhansk et de Donetsk.

Le Canada a imposé des sanctions contre plus de 1000 personnes ou entités de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie depuis l'invasion du 24 février, portant à 1400 le nombre total depuis l'annexion de la Crimée en 2014.

La semaine dernière, le Canada a ajouté 14 autres Russes à sa liste de sanctions, dont les deux filles de Vladimir Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Tikhonova.

Le Canada veut ainsi montrer l’unité internationale, affirme le premier ministre. Le message envoyé à la Russie avec l’application de toutes les sanctions est que nous sommes unis et que le reste du monde répond fortement [au conflit] , a expliqué Justin Trudeau à son entrée à la Chambre des communes.

« Le Canada utilise tous les outils à sa disposition pour s'assurer que l'ordre international fondé sur des règles est maintenu et que les complices de violations du droit international répondent de leurs crimes » — Une citation de Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

Mardi, la ministre Joly a indiqué mardi que le gouvernement canadien s'apprêtait à présenter un projet de loi qui permettrait d'utiliser les avoirs gelés pour aider les victimes de cette guerre.

La Russie réplique à l’international

De son côté, la Russie a expulsé trois diplomates norvégiens et a interdit l’entrée au pays à 287 membres de la Chambre basse du Parlement britannique.

La Russie a aussi expulsé dix diplomates japonais. Ceux-ci doivent quitter Moscou avant le 10 mai prochain.

Depuis l’offensive que mène Vladimir Poutine en Ukraine depuis la fin février, une pluie de sanctions et de condamnations internationales s'en est suivie.

Depuis Moscou rétorque avec les expulsions de nombreux diplomates internationaux.