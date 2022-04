Un portail facilite la recherche d’emplois des réfugiés ukrainiens à Winnipeg

En l’espace de 20 jours, Olha Fedorova a fui son pays en guerre pour se réfugier à Winnipeg et a obtenu un emploi dans une firme d’architecture, grâce au portail d’emploi de Développement économique Winnipeg et de Yes Winnipeg, qui permet de mettre en communication les employeurs et les réfugiés ukrainiens.

Ma mère est très enthousiaste à l'idée de travailler avec la firme , traduit Yuliia Fedorova, la fille de Mme Fedorova.

La designer d'intérieur et ingénieure ukrainienne commencera la semaine prochaine chez Architecture49, une entreprise de Winnipeg qui a travaillé sur des projets comme le Musée canadien pour les droits de la personne.

Le mari de Mme Fedorova est resté à Kiev où il participe à l'effort de guerre contre la Russie. Olha Fedorova, elle, s'est installée au Canada avec ses filles jumelles qui étudient à l'Université du Manitoba.

Nous avons décidé en famille qu’il valait mieux que maman nous rejoigne, en espérant que notre père nous rejoindra plus tard , confie Yuliia.

Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, plus de 5 millions de réfugiés ont fui le pays, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

La rapidité du déménagement de Mme Fedorova est en partie due aux organismes économiques du Manitoba.

Avant la guerre, Yes Winnipeg avait déjà un portail d'emploi qui mettait en relation les entreprises manitobaines avec des employés qualifiés. Depuis, l’organisation l’a adapté pour que les Ukrainiens fuyant la guerre puissent facilement y publier leur profil et que les entreprises manitobaines puissent y afficher des emplois temporaires et permanents spécialement pour eux.

Il y a des pénuries de main-d'œuvre dans divers secteurs , déclare Nick Krawetz. Ce bénévole manitobain du Congrès ukrainien canadien a participé à la création du portail.

On peut citer l'aérospatiale, la fabrication, le transport, toutes des industries où les Ukrainiens sont hautement qualifiés , précise-t-il.

Nick Krawetz s'attend à ce que le portail attire une vague d'Ukrainiens au Manitoba. Il espère que ce genre d'effort ciblé se poursuivra si un autre pays est confronté à des difficultés à l'avenir.

Selon le Congrès ukrainien canadien, au moins 70 Ukrainiens ont déjà utilisé le bureau d'accueil mis en place à l'aéroport international Richardson de Winnipeg la semaine dernière pour aider les personnes fuyant l'Ukraine à s'installer au Manitoba.

Maintenant qu'Ottawa dispose de visas spéciaux pour les Ukrainiens fuyant la guerre, le processus d'embauche peut avancer rapidement.

Le portail est relié aux chambres de commerce du Manitoba et de Winnipeg, ainsi qu'au Congrès ukrainien canadien. Une fois qu'une personne est mise en relation avec un employeur potentiel par le biais du portail, le processus d'embauche est accéléré.

Architecture49 a fait passer une entrevue et a embauché Olha Fedorova en 15 jours. Normalement, le processus prend deux mois.

Vous voyez en ligne et à la télé ce qu’il se passe [en Ukraine] et vous vous demandez ce que vous pouvez faire , partage le directeur général d'Architecture49, Lee McCormick. Il dit qu'il est également ukrainien du côté de sa mère et que pour lui, c'est une raison de plus d'aider.

Cette embauche est avantageuse pour tous, affirme M. McCormick. Nous avions besoin de quelqu'un depuis de nombreux mois et maintenant nous avons quelqu’un qui répond aux critères du poste et qui veut venir au Canada construire une nouvelle vie.

Lee McCormick, directeur général d'Architecture49, encourage les autres entreprises manitobaines à embaucher des Ukrainiens qui cherchent à venir au Manitoba pour échapper à la guerre. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Mme Fedorova parle couramment ukrainien et russe, mais son anglais parlé peut être un peu difficile, dit-elle, bien qu'elle puisse le lire et l'écrire correctement.

Lee McCormick assure que lui et d'autres employeurs peuvent contourner les barrières linguistiques, puisque la plupart des gens travaillent à distance et comptent sur la communication écrite.

Jusqu'à présent, près de 440 Ukrainiens qui sont à l'étranger ont créé des profils sur le réseau et 29 entreprises manitobaines offrent des emplois temporaires ou permanents, selon Développement économique Winnipeg.

Pour Olha Fedorova, ce déménagement rapide a rapproché sa famille. Ses filles sont arrivées à Winnipeg il y a trois ans pour réaliser leur rêve de devenir médecins.

Elle est aussi heureuse de pouvoir lancer sa carrière canadienne.

Avec les informations de Sam Samson