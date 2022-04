Une initiative pour accueillir des réfugiés ukrainiens à Bonaventure

Élodie Brideau et ses proches disposent d’une maison, avec quatre chambres et de trois salles de bain, aménagée directement sur le site de l’entreprise familiale, Cime Aventures.

Lorsque la guerre s’est officiellement déclarée en Ukraine, l’équipe de gestion de la compagnie récréotouristique s’est questionnée à savoir comment elle pouvait prêter main-forte. L’idée de céder cette résidence à une famille désirant s’établir en Gaspésie a fait son chemin.

Voici la maison qui pourrait accueillir, si le projet d'Élodie Brideau se concrétise tel que prévu, la famille de neuf personnes originaire de Kherson. Photo : Gracieuseté d'Élodie Brideau

Je pense qu’on fait la différence, qu’on a les moyens et la capacité de le faire. On a regardé ça froidement, et c’est un effort que l’on peut déployer, d’accueillir cette famille-là dans une maison qui pourra être offerte pour un an ou un an et demi gratuitement , explique la directrice générale de Cime Aventures.

La femme d’affaires a contacté Volodymyr Zmazhenko, le papa d’une famille d’Ukrainiens établie depuis dix ans à New Richmond et dont les proches sont toujours dans son pays d'origine.

La femme d'affaires a demandé à Volodymyr Zmazhenko, un Ukrainien qui vit dans la Baie-des-Chaleurs, de la mettre en contact avec une famille qu'elle pourrait aider (archives). Photo : Dylan Stewart Page

Celui-ci l’a mise en contact avec des connaissances de Kherson, une ville du sud du pays occupée depuis le début de l’invasion russe. C’est une grand-maman avec sa fille, son fils et leurs familles , indique Mme Brideau.

« J’espère que ça va se dérouler comme on souhaite et que ça va prendre forme rapidement. Ça m’appelle d’aider des gens qui en ont besoin et de faire la rencontre de nouvelles personnes. » — Une citation de Élodie Brideau, citoyenne de Bonaventure

La majorité des membres du clan familial, composé de cinq adultes et de quatre enfants, sont désormais en République tchèque et ont passé les tests biométriques nécessaires au processus d'immigration. Ils peuvent maintenant remplir les formulaires nécessaires à leur venue en sol canadien.

Or, une seconde partie de la famille est toujours derrière et n'a encore pu compléter ces étapes.

C’est le rapatriement de la famille qui est à Kherson qui retarde un peu le départ. […] Nous, on va être prêts à les aider dès qu’ils seront à l’aéroport de Montréal , indique Élodie Brideau, précisant qu’elle ignore dans combien de temps cette importante étape sera franchie.

La principale intéressée a discuté avec la grand-maman à plusieurs reprises. Le fait que l'Ukrainienne parle très bien français, une langue qu'elle enseignait d'ailleurs dans son pays, facilite grandement les communications.

Élodie Brideau sait que ses concitoyens engagés dans le mouvement Solidarité Ukraine - Baie-des-Chaleurs, lancé en mars dernier, seront nombreux à prêter main-forte lorsque le projet se concrétisera. Selon elle, beaucoup de Gaspésiens sont prêts à faire une différence à leur façon.

Mme Brideau mentionne toutefois que les besoins de la famille sont pour le moment inconnus.

« On ne sait pas encore de quel genre de soutien psychologique ils ont avoir besoin en arrivant. » — Une citation de Élodie Brideau, citoyenne de Bonaventure

La Gaspésienne ajoute d’ailleurs que la famille en question a été bien informée relativement à sa potentielle terre d'accueil afin qu’elle puisse prendre une décision éclairée. M. Zmazhenko a expliqué à la dame comment il avait vécu [son arrivée dans la Baie-des-Chaleurs], qu’il n’y avait pas de communauté ukrainienne, mais que la communauté était très accueillante.

Volodymyr Zmazhenko a accordé plusieurs entrevues dans les médias afin de sensibiliser la population au sort de son peuple (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Mme Brideau se dit ouverte à faire une place à ces nouveaux arrivants au sein du personnel de Cime Aventures si le besoin se fait sentir. La gestionnaire précise néanmoins que son équipe est complète.

Cette possibilité, dit-elle, n'est pas ce qui a motivé son geste : On veut simplement qu’ils se sentent en sécurité dans leur maison et qu’ils prennent leurs aises, les aider avec les premiers mois.

La famille, avec laquelle Élodie Brideau est en contact, ne sera pas la première à s'installer dans l'Est-du-Québec. Deux Ukrainiens, une mère et sa fille, ont récemment été accueillis à Rivière Bleue, au Bas-Saint-Laurent.

Les élus applaudissent l'initiative

Le préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté de Bonaventure, Éric Dubé, est heureux de constater que des citoyens de la Baie-des-Chaleurs ont levé la main afin d'aider ceux et celles qui vivent au quotidien les conséquences de ce qu'il qualifie de crise humanitaire .

Éric Dubé salue l'initiative lancée à Bonaventure (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Celui, qui est aussi maire de New Richmond, municipalité où a débuté la mobilisation locale en mars, rappelle que chaque petit geste compte .

« On comprend que ce n'est pas nous qui pouvons l'arrêter [la guerre] individuellement et personnellement, mais si on peut faire des actions qui vont venir alléger la souffrance des gens qui sont victimes de cette catastrophe sans bon sens, on peut juste [en] être fiers. » — Une citation de Éric Dubé, préfet de la MRC de Bonaventure et maire de New Richmond

Le maire de Bonaventure mentionne quant à lui qu'il ne peut qu'applaudir les initiatives de ce genre. Je trouve ça super intéressant, super motivant. [...] On ne peut dire que bravo , lance Roch Audet.

Le maire de Bonaventure, Roch Audet, considère qu'il s'agit d'une initiative motivante qu'il applaudit (archives). Photo : Gracieuseté de la Ville de Bonaventure

Selon lui, Bonaventure constitue d'ailleurs une excellente terre d'accueil.

« C'est historique. on a toujours été très accueillants et très fiers, aussi, de ce qu'on est comme communauté. » — Une citation de Roch Audet, maire de Bonaventure

Il est trop tôt, selon lui, pour confirmer si la Ville aidera à l'accueil de cette famille. Il rappelle toutefois que l'intégration des nouveaux arrivants fait partie des priorités de son administration municipale, qui a récemment lancé une politique en ce sens.

Plusieurs initiatives dans la Baie-des-Chaleurs

Une centaine de personnes se sont rassemblées à l'occasion d'une soirée d'information à New Richmond en mars dernier. Tous ces gens sont venus s'informer quant aux façons dont ils pourraient soutenir le peuple ukrainien.

Lors du rassemblement, un comité de suivi a été mis en place pour coordonner l'aide aux victimes de la guerre en Ukraine. Une vingtaine de personnes ont levé la main (archives). Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Des artistes gaspésiens se sont également mobilisés la semaine dernière afin d'amasser des fonds pour la Fondation Canada-Ukraine. Au lendemain du spectacle La Gaspésie chante pour l'Ukraine, quelque 8500 $ avaient déjà été amassés et des dons continuaient d'être versés.

Un encan silencieux auquel ont pris part 13 artistes en arts visuels a aussi été organisé.