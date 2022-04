Un conseiller de Dartmouth demande une meilleure gestion des abris temporaires

Sam Austin croit que l'organisme Halifax Mutual Aid a créé une situation dangereuse en installant un refuge non autorisé au parc Starr, à Dartmouth.

Selon la police, un occupant de l'abri a agressé un résident voisin qui s'est approché du refuge vers sept heures du matin lundi.

L'homme de 65 ans a dû être transporté à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie. Un autre homme de 31 ans fait face à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles .

Halifax Mutual Aid est un groupe de bénévoles qui construit des abris et les livres dans des parcs publics et autres lieux. L'organisme a exprimé par voie de communiqué que ses bénévoles étaient attristés d'apprendre l'incident du parc.

« Le défi avec l'approche de Mutual Aid c'est que le groupe anonyme ne consulte personne et dépose ces abris dans nos espaces de parc sans services de soutien. » — Une citation de Sam Austin, conseiller de Dartmouth-Centre

Le conseiller de Dartmouth, Sam Austin, croit que le parc Starr n'est pas le bon endroit pour un abri temporaire. Photo : Radio-Canada / Preston Mulligan

Halifax Mutual Aid croit connaître l'homme qui a été blessé. Le groupe soutient que cet homme avait menacé des bénévoles et des occupants du refuge, et il pense qu'il a également utilisé des outils électriques pour percer un trou dans l'abri.

Nous présentons ces détails non pas parce que la violence était justifiée, mais parce que le conseil municipal d'Halifax pousse une fois de plus des histoires trompeuses qui exposent certains des membres les plus vulnérables de notre communauté à un plus grand risque de violence , peut-on lire dans le communiqué.

L’organisation a bien l’intention de continuer à construire des abris pour les personnes qui en ont besoin.

Un nombre croissant d'abris d'urgence comme celui de Starr Park ont été construits et installés à travers la ville ces derniers mois alors que la Nouvelle-Écosse fait face à une crise du logement sans précédent.

Il y a un besoin pour les types d'abris que Mutual Aid construit, mais pas de la manière dont ils le font , croit Sam Austin.

Il souhaite que le conseil crée des lignes directrices sur les endroits où les refuges d'urgence peuvent être installés et sur les services et les soutiens qui peuvent être fournis aux personnes qui y séjournent.

Nous avons besoin de règles pour encadrer où les gens peuvent s'abriter dans nos espaces publics parce que les besoins ne vont pas disparaître , dit Sam Austin.

Il propose par exemple d’autoriser les abris temporaires sur des terrains municipaux qui ne sont pas à proximité des maisons, des terrains de jeux ou des écoles. Il ajoute que Starr Park n'était pas un de ces endroits.

« Je pense que n'importe qui admettrait qu'il s'agit d'une solution imparfaite à un problème assez compliqué. » — Une citation de Adam Pelley, résident de Dartmouth

Adam Pelley vit près du parc Starr et espère que ses voisins vont accepter qu'il y ait des abris temporaires dans le quartier. Photo : Radio-Canada / Preston Mulligan

Adam Pelley, qui vit en face du parc, espère que les résidents feront preuve de plus de compassion pour que des abris puissent être installés dans le quartier.

Je pense que si les gens choisissent de vivre dans ces abris, c'est une meilleure situation pour eux que celle dans laquelle ils se trouvaient avant , dit-il.

La municipalité travaille sur un rapport pour proposer des solutions à court et à long terme pour lutter contre l'itinérance à Halifax. Le rapport devrait être prêt pour la prochaine réunion du conseil le 3 mai.

Pendant ce temps, la municipalité se rapproche de l'ouverture de 36 nouveaux logements modulaires dans le stationnement de la piscine Centennial, un projet qui a été retardé à plusieurs reprises.