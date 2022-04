NFL : la déconnexion pré-repêchage de Patrice René

Au début de l’année 2022, Patrice René a choisi de fermer ses comptes Instagram et Snapchat. Non par saturation, mais plutôt pour focaliser toutes ses énergies pour maximiser sa préparation en vue du repêchage de la NFL, qui a lieu cette fin de semaine.

Je passais beaucoup de temps là-dessus. Je voulais me concentrer pour l’une des plus grandes journées de ma vie [le repêchage]. J’ai conservé Twitter, pour le divertissement, et Facebook pour donner des nouvelles à ma famille.

Loin des réseaux sociaux, le natif d’Ottawa s’est entraîné à Buffalo, en Floride et en Caroline du Nord afin de travailler sur des aspects précis de son jeu. Il a participé à un Pro Day , une journée d’évaluation, devant les recruteurs et les représentants des équipes de la NFL.

Maintenant, il espère que son nom sera sélectionné. Il anticipe que son tour viendra lors des deux dernières rondes du repêchage. S’il n’y parvient pas, il entend faire sa place dans la meilleure ligue de ballon ovale au monde comme joueur autonome.

Ça ne m’inquiète pas. Il y a 32 équipes dans la NFL. Il suffit d’une seule qui croit en toi. J’attends une seule occasion de me faire valoir. Après, j’ai confiance en mes habiletés.

Le footballeur d'Ottawa, Patrice René, a commencé sa carrière en Caroline du Nord avant de transférer avec les Scarlet Knights de l'Université Rutgers (archives). Photo : Associated Press / Mark Wallheiser

Patrice René dit avoir discuté avec sept ou huit formations, dont les Giants de New York, les Panthers de la Caroline, les Chargers de Los Angeles, les Raiders de Las Vegas, les Dolphins de Miami et les Colts d’Indianapolis.

Advenant le scénario où les portes de la NFL sont fermées à double tour pour lui, il a déjà un plan B : la Ligue canadienne de football. Les Blue Bombers de Winnipeg ont misé sur lui lors de l’encan 2021, en le sélectionnant en troisième ronde, au 21e rang.

Je suis en contact chaque semaine avec le directeur général et l’entraîneur-chef. Ils savent que mon but est la NFL. Si ça ne fonctionne pas, je sais que j’aurai ma place, une maison et une équipe à Winnipeg. Ils seront toujours prêts à me recevoir.

Un moment en famille

Le footballeur a quitté sa ville natale à l’âge de 15 ans pour jouer dans une école secondaire en Virginie. Il a par la suite fait le saut à l’Université de la Caroline du Nord en 2016 avant de conclure sa carrière universitaire l’automne dernier à l'Université Rutgers, au New Jersey.

Malgré tout, le principal intéressé n’a pas oublié d’où il vient. Pour cette raison, il était impensable pour Patrice René de vivre le repêchage de la NFL ailleurs qu’à Ottawa. Il sera accompagné de ses parents, de ses trois frères et de sa sœur.

C’était vraiment important pour moi. Ce sont eux qui m’ont soutenu depuis le début. Je ne joue pas au football seulement pour moi. Je le fais aussi pour ma famille , confie l’athlète plein de reconnaissance.

Patrice René (5) célèbre le championnat du Military Bowl avec ses coéquipiers et son entraîneur en 2019 (archives). Photo : Associated Press / Julio Cortez

Ailleurs dans la capitale fédérale, certains de ses amis d’enfance souhaitent aussi être sélectionnés. Il est ici question, entre autres, de Jesse Luketa (Université Penn State), Luiji Vilain (Université Wake Forest) et Deionte Knight (Université Western).