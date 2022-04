Cimenterie à L’Orignal : la députée Simard réitère sa demande de révision du projet

Lorsqu’on a une approbation environnementale, lorsqu’il y a une soumission, c’est très important d’avoir les données exactes. Parce que c’est une soumission au gouvernement par des promoteurs de projet, et il y a une raison pour laquelle on a ce processus-là, c’est pour se conformer à des normes qui protègent notre environnement. Si on n’a pas les bonnes données, comment peut-on savoir l’impact sur l’environnement et si c’est un projet qui devrait aller de l’avant? a interrogé l’élue libérale de Glengarry-Prescott-Russell, en entrevue à l’émission Les Matins d’ici.

Selon l’organisation à but non lucratif Action Champlain, le ministère de l'Environnement a émis une approbation basée sur des données erronées fournies par le promoteur du projet, Colacem Canada. Un projet qui suscite bien des mécontentements dans la région.

Je n’ai pas encore entendu un résident qui était en faveur de ce projet et pour différentes raisons, et je pense que tout le processus a été tellement difficile et on voit des actions assez troublantes du gouvernement dans ce processus-là , a fustigé Mme Simard, saluant le travail d’Action Champlain, des gens qui ont dépensé leur temps, leur énergie et beaucoup de leur argent pour s’opposer à ce projet .

Il y a près d’un an, le groupe de citoyens avait perdu sa cause devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL) de l'Ontario, donnant raison à l’entreprise Colacem Canada.

L’élue explique avoir déjà démarché, l’an dernier, David Piccini, le ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, avec son homologue fédéral, Francis Drouin, afin de revoir le projet.

Elle déplore que le gouvernement progressiste-conservateur n’ait pas voulu entendre son appel, par courrier ou à Queen’s Park.

Il faut continuer à lutter parce que c’est tellement une injustice sociale, mais c’est aussi une question de créer un dangereux précédent. Un gouvernement qui accepte des données erronées dans une soumission pour faire une approbation environnementale, cela nous fait questionner combien d’autres projets ont été acceptés, ont eu des approbations environnementales du ministre de l’Environnement de l’Ontario, basées sur des données erronées? interroge Mme Simard.

Un enjeu de campagne électorale

Alors que le début de la campagne électorale provinciale est imminent, la candidate libérale dans Glengarry-Prescott-Russell promet d'en faire un enjeu.

C’est certain qu’on va faire du bruit là-dessus , prévient-elle.

La députée libérale de Glengarry-Prescott-Russell, Amanda Simard (archives) Photo : Radio-Canada

Son parti s’engage, dit-elle, à revoir le projet.

Ce qui est vraiment important, c’est de réviser le dossier. Et j’ai la confirmation de mon parti que si on est élu, on va réviser le dossier du projet de cimenterie avec les bonnes données , lance-t-elle.

Elle ne s’engage toutefois pas à rejeter le projet, advenant une victoire libérale, se félicitant de l’attrait de l’est ontarien auprès des entreprises.