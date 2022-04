Un petit pas pour l’île Verte, un grand pas pour sa conservation

Cette petite parcelle de 13 000 m2 se trouve à la pointe est de l'île, tout près du quai de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Le terrain, en vente depuis quelques années, s'ajoute à ceux que détient déjà le Regroupement, tous dans le même secteur.

L'objectif est d'y empêcher tout développement immobilier dans le but de préserver l'écosystème de ce milieu insulaire, reconnu pour abriter une trentaine d'espèces d'oiseaux et pour attirer plusieurs mammifères marins.

Le vice-président de l’organisme, Gilbert Delage, est d’avis que la Municipalité de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs dispose d’un excellent plan d’urbanisme qui fait en sorte de protéger le milieu à bien des égards. Il ajoute que la réglementation municipale y est également plutôt sévère. Si on veut aller plus loin, je pense qu’il faut y aller par acquisition et par servitude. C’est comme la dernière façon de diminuer la densité humaine sur l’Île , mentionne M. Delage.

Environ 10 % du territoire de l'Île est actuellement considéré comme étant une zone protégée, que ce soit grâce à l’achat de terrains par l’organisme ou par la conclusion d'ententes de servitudes. Le Regroupement pour la pérennité de l'île Verte estime que cette proportion pourrait atteindre 20 % au cours des prochaines années.

Une vision différente

La mairesse, Louise Newbury, ne partage cependant pas la même. Celle qui a été élue en 1999 estime que la réglementation adoptée par la municipalité est largement suffisante et surtout, qu’elle permet à tous d’accéder au majestueux Saint-Laurent.

« Quand on a fait ça, il y a 30 ans, on s'est fait dire que ça n'avait pas de bon sens, qu'on choisissait nos voisins, qu'on était trop sévères. Après ça, quelques années plus tard, les gens ont commencé à dire qu'on était visionnaires. » — Une citation de Louise Newbury, mairesse de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs

Elle affirme que sa Municipalité a trouvé le juste équilibre entre développement et préservation. Il est en effet interdit d’y construire quoi que ce soit à moins de 50 à 100 mètres de la ligne des hautes eaux, dépendamment qu’il s’agisse de la rive sud ou nord de l’île. Cette bande de préservation grimpe même à 300 mètres dans le secteur du phare.

Le phare et la maison du phare de l'île Verte. (archives) Photo : Radio-Canada / Marie-Christine Rioux

Elle dit avoir appuyé la démarche du Regroupement pour la pérennité de l'île Verte, mais elle insiste pour que le rivage demeure accessible à la communauté. On trouve que c’est une réussite ce qu’on a fait il y a une trentaine d’années , affirme fièrement Mme Newbury qui siégeait au comité d’urbanisme de 1995.

L’organisme entreprendra sous peu des pourparlers pour acquérir un 6e terrain à protéger, adjacent aux autres. Gilbert Delage mentionne d’ailleurs que deux accès au fleuve seront aménagés dans ce secteur.

L'achat du terrain récemment acquis par le Regroupement pour la pérennité de l’île Verte a notamment été rendu possible grâce à du financement de la Fondation de la faune du Québec. L’idée, c’est vraiment de protéger des milieux d’intérêt faunique , explique Christine Bélanger, gestionnaire principale programmes et développement à la Fondation. Celle qui a participé de près à l’acquisition du terrain se veut rassurante.

« Il faut bien se le dire, de la protection, ce n’est pas de mettre une cloche de verre et de dire qu’il n’y a plus personne qui a le droit d’aller là. » — Une citation de Christine Bélanger, Fondation de la faune du Québec

Christine Bélanger insiste, il est possible d’utiliser ce territoire sans perdre de vue la protection des espèces. Selon elle, on peut y concilier les usages en permettant d’y pratiquer la randonnée, tout en sensibilisant le public au moyen de panneaux d’interprétation.