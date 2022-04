Christine Labrie interpelle le gouvernement en faveur d’Iris Estrie

L'organisme, qui fait notamment de la prévention en matière d'ITSS, n'a pas obtenu de réponses satisfaisantes de la part de ses bailleurs de fonds.

IRIS Estrie soutient avoir perdu 70 % de son budget en raison de la perte de financement fédéral et du sous-financement provincial.

La députée solidaire de Sherbrooke, Christine Labrie, affirme qu'une fermeture définitive guette IRIS Estrie et elle craint les impacts.

Si Iris Estrie ferme, il va y avoir des conséquences sur le réseau de la santé et sur la santé publique. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a jamais financé à la hauteur des besoins. Québec doit prendre ses responsabilités avec le fédéral qui ne finance plus , souligne Mme Labrie.

Cette fermeture d'une semaine d'IRIS Estrie entraîne ainsi l'annulation de plus d'une dizaine d'interventions en prévention des ITSS dans une école.

« La fermeture d’Iris Estrie peut mettre la vie de certaines personnes à risque à moyen et long terme. » — Une citation de Christine Labrie, députée de Sherbrooke