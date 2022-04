Les Canucks ratent à nouveau les séries éliminatoires

Malgré une victoire de 5-2 aux dépens du Kraken de Seattle, mardi, les Canucks de Vancouver ont été éliminés de la course aux séries éliminatoires pour une deuxième année consécutive.

Quinn Hughes a récolté un but et deux aides pour établir une nouvelle marque d'équipe pour un défenseur. Son but en fin de troisième période était son 66e point de la saison. La marque précédente était détenue par Doug Lidster (63 points en 1986-1987).

Quinn Hughes, des Canucks de Vancouver, établit un record d'équipe pour le nombre de points chez un défenseur. Photo : The Canadian Press / DARRYL DYCK

Oliver Ekman-Larsson, Sheldon Dries, J.T. Miller et Luke Schenn ont aussi touché la cible pour les Canucks. Conor Garland a obtenu trois mentions d'assistance.

Jordan Eberle et Connor Geekie ont sonné la charge pour le Kraken.

Pour pallier la perte de Thatcher Demko, blessé, Spencer Martin a stoppé 31 tirs dans la victoire.

Joey Daccord a bloqué 22 tirs pour le Kraken, qui a perdu ses trois dernières parties.

Les Canucks ont été éliminés lorsque les Stars de Dallas ont récolté deux points en vainquant les Golden Knights de Vegas plus tôt en soirée.

Le Kraken accueillera les Kings de Los Angeles mercredi. Les Kings viendront ensuite jouer à Vancouver contre les Canucks.