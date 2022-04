Racisme : Hockey Île-du-Prince-Édouard maintient la suspension de cinq joueurs

Ces joueurs de l’équipe de hockey mineur Tornadoes de Tyne Valley avaient été sanctionnés pour avoir insulté Mark Connors, un gardien de but noir qui joue pour le Hawks d’Halifax, lors d’une partie à Charlottetown, en novembre dernier.

Depuis, une enquête a été lancée sur l’incident.

Une firme indépendante a été engagée pour mener l’enquête et des audiences ont été réalisées avec les personnes impliquées. Le rapport final présentant la décision du comité spécial de discipline et d’éthique de Hockey Île-du-Prince-Édouard IPE a été rendu public en février dernier.

Les familles des joueurs ont ensuite fait l’appel à Hockey Île-du-Prince-Édouard IPE pour demander une révision de la sanction.

Le comité d’appel a entendu leur cause, et a rejeté leur appel et a confirmé la décision initiale du comité de discipline et d’éthique , a écrit Hockey Île-du-Prince-Édouard dans une lettre envoyée à la famille Connors, lundi.

Mark Connors, avait aussi déjà reçu des insultes raciales lors d'un match à l'âge de 12 ans (archives). Photo : Gracieuseté/Wayne Connors

L’appel des familles des joueurs

Durant l’enquête, les joueurs et leurs familles ont confirmé que des provocations ont été lancées à l’égard de Mark Connors durant le match.

Ils allèguent néanmoins que l’enquête n’a présenté aucune preuve quant à la tenue des propos racistes.

Malgré le maintien de la suspension pour 25 matchs, les joueurs ont encore la possibilité de faire appel auprès de Hockey Canada.

Des autocollants pour les casques des joueurs ont été fabriqués par l'équipe des Hawks d'Halifax afin de soutenir la cause de Mark Connors (archives). Photo : Radio-Canada

Fin de l’enquête sur l’incident à l’hôtel

Hockey Île-du-Prince-Édouard avait également mené une enquête sur un autre incident survenu dans un hôtel pendant ce même tournoi.

Les équipes qui jouaient à la compétition étaient logées dans cet établissement hôtelier de l’île.

Selon Mark Connors, un autre groupe de joueurs l’avait abordé à l’hôtel en disant que le hockey était un sport de Blancs et qu’il ne devrait pas le jouer .

Dans un communiqué, Hockey Île-du-Prince-Édouard IPE a déclaré que cette enquête est maintenant finalisée, mais qu'elle n'a pas permis d’identifier les joueurs qui auraient lancé de tels propos à l’égard de Mark Connors à l’hôtel.

Malgré tous les efforts déployés par l’enquêteur pour aborder la question sous différents angles et parler à d’autres témoins, il n’a pas été en mesure de découvrir de nouveaux éléments de preuve importants pour aider à identifier les personnes qui pourraient être impliquées dans l’incident , indique Hockey IPE dans sa lettre.

La famille Connors salue la décision

Dans un message envoyé à Canadian Broadcasting Corporation CBC mardi, la famille de Mark Connors a déclaré qu’elle se réjouit de la décision de maintenir la sanction concernant l’incident de la patinoire.

La famille s’est néanmoins dite déçue d’apprendre que l’enquête sur l’incident à l’hôtel soit arrivée à sa fin.

Wayne Connors, le père du gardien de but Mark Connors, se réjouit du maintient de la sanction. Photo : CBC / Brian MacKay

Le père de Mark Connors, Wayne Connors, a aussi déclaré qu’il avait espéré que l’équipe des joueurs présents à l’hôtel lancerait sa propre enquête interne sur l’incident.

Une telle investigation de la part de l’équipe n’a pas été menée, selon lui.

Selon Hockey Île-du-Prince-Édouard IPE , l’enquête de l’incident à l’hôtel peut être rouverte si de nouvelles informations sont communiquées.

Dans un communiqué, la régie de ce sport à l’île dit avoir engagé une entreprise de consultation de la Nouvelle-Écosse afin d’offrir une formation à son personnel et à ses bénévoles.

L’objectif de cette formation serait d’aider à combattre le racisme dans ce milieu sportif à l’île.