L’opposition dénonce une dépense de 250 000 $ pour promouvoir le budget provincial

Les partis d'opposition ont critiqué cette campagne publicitaire de plus de deux semaines menée sur les panneaux d'affichage de Winnipeg, les réseaux sociaux, à la radio et dans les boîtes aux lettres. Ils considèrent qu’elle a été faite au détriment de la campagne de vaccination.

Le Manitoba a mené des campagnes de promotion du vaccin dans le passé, mais ces efforts ont cessé pour l'instant.

Lors d'une conférence de presse, mardi matin, la ministre de la Santé, Audrey Gordon, a rejeté une question laissant entendre que le Manitoba pourrait en faire plus pour encourager les Manitobains encore réticents à se faire immuniser.

Je ne suis pas d'accord pour dire que la province n'en fait pas plus. Nous faisons absolument beaucoup pour faire passer ce message , affirmé Mme Gordon.

J'ai moi-même été vaccinée publiquement pour ma troisième dose, a-t-elle ajouté. Nous avons aussi des campagnes en cours sur les médias sociaux et nos messages sur les bancs des arrêts d'autobus sont toujours présents.

Elle a également raconté que son médecin, vu la semaine dernière, a vérifié son statut vaccinal. Nos médecins font cela, nos pharmaciens aussi.

Les messages sur les panneaux d’affichage et les bancs auxquels la ministre fait référence font partie d’une précédente campagne publicitaire du gouvernement.

La province a aussi été la première à interdire l’accès à certains lieux aux personnes non vaccinées, ce qu’elle a considéré comme un incitatif efficace à la vaccination. Toutefois, depuis la fin des ordonnances de santé publique, les personnes non vaccinées ont accès aux lieux publics.

Les Manitobains ont retroussé leurs manches en grand nombre pour les deux premières doses de vaccin. Plus de 85 % des personnes admissibles les ont reçues.

Mais il n'en va pas de même pour la troisième dose. Un peu plus de la moitié des Manitobains âgés de 12 ans et plus avaient reçu leur troisième dose en date du 10 avril, ce qui est inférieur à la moyenne nationale de 54,3 %.

Le chef libéral Dougald Lamont a déclaré que les priorités du gouvernement en matière de publicité sont déplacées.

Ce serait formidable de voir [dans le cas de la vaccination] le genre de campagne mis en place pour promouvoir le budget , a dit M. Lamont.

Questionné par CBC/Radio-Canada, un porte-parole de la province n’a pas fourni les détails des dépenses pour promouvoir la COVID-19 durant la pandémie.

Il y a un an, la province a déclaré avoir dépensé plus de 2 millions de dollars pour faire la promotion de diverses mesures de lutte contre la pandémie, allant de la sensibilisation générale (575 000 $) aux messages de santé publique (940 000 $) en passant par les programmes économiques (225 000 $).

Mardi, le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, a pressé le gouvernement progressiste-conservateur d'intensifier ses efforts de vaccination actuels, alors que les hôpitaux sont une fois de plus mis à rude épreuve.

Dans un courriel aux membres du personnel, la direction de l'Office régional de la santé de Winnipeg a affirmé en début de semaine qu’une hausse des infections à la COVID-19 à Winnipeg a fait augmenter les temps d'attente dans les services d'urgence des hôpitaux.

Alors que nous voyons nos hôpitaux débordés et que le système de santé est mis à rude épreuve par les compressions budgétaires, il nous semble tout à fait logique de consacrer davantage de ressources, d'efforts et d'urgence à la campagne de vaccination des Manitobains , a conclu M. Kinew.

Avec les informations de Ian Froese