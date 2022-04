Café Hubert Saint-Jean s’installe sur la rue Principale à Magog

La date n’est pas encore fixée. Une opportunité s’est présentée à Magog. Nous avons un local bien situé sur la rue Principale , explique le copropriétaire, Marc-Antoine Crépeau.

L’ouverture est prévue en juin prochain.

Nous ressentons un bel engouement par rapport à nos emplacements. Nous sommes prêts pour ça. Nous avons une belle équipe en place , assure M. Crépeau.

Une section vin sera ajoutée en collaboration avec le Vin polisson.

Le vin d’importation est en demande. Ils vont nous aider pour une belle sélection à bien présenter les produits. Nous aurons une formule comptoir où les gens pourront le consommer sur place , mentionne le copropriétaire de Café Hubert Saint-Jean.

« L’achat local nous a aussi aidés. Les gens voulaient des produits de qualité et la microtorréfaction se trouve dans ce créneau. » — Une citation de Marc-Antoine Crépeau, copropriétaire de Café Hubert-Saint-Jean

Le nouveau projet de succursale à Magog survient après avoir déménagé la succursale principale au centre-ville de Sherbrooke.

Café Hubert Saint-Jean avait renouvelé son image en 2018 avec l’arrivée des nouveaux propriétaires.