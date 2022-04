Shawinigan : Luc Trudel ne sera pas candidat dans le district des Montagnes

En entrevue à l’émission Toujours le matin, M. Trudel soutient avoir reçu l’appui de nombreuses personnes au cours des dernières semaines.

J’ai choisi plutôt Luc Trudel que d’aller défendre cœur et âme la population, même si on a besoin de changement à Shawinigan. Je serais attendu, d’une part, avec une brique et un fanal. Et toute seule, une personne ne peut pas changer tout , dit-il.

Les responsabilités limitées de conseiller par rapport à celle de maire l’ont également convaincu de ne pas se porter candidat pour représenter les citoyens du nord de Shawinigan.

« Aller dans un poste de conseiller où on a à travailler avec l’ensemble du groupe et on n’a pas les moyens techniques pour préparer les dossiers et ainsi de suite, on arrive là un peu amputé. » — Une citation de Luc Trudel

Des flèches vers Michel Angers

Luc Trudel tire également à boulets rouges sur le maire Michel Angers. Il accuse celui-ci de ne pas être à l’écoute des citoyens et de cacher de l’information, notamment dans le dossier de l’eau potable.

M. Trudel dénonce l’unanimité du conseil municipal et le manque de débats publics.

« Je ne suis pas capable d’aller travailler dans un contexte comme ça où c’est du "croit ou meurt". » — Une citation de Luc Trudel

Le problème qu’on a, et j’ai des voisins qui me l’ont dit, ça ne sert à rien d’aller au conseil, on n’a jamais de réponses à nos questions et en plus le maire est condescendant , ajoute-t-il.

Le poste de conseiller municipal dans le district des Montagnes est vacant depuis la démission en mars de Claude Grenier.

La candidate qui s’était présentée contre M. Grenier aux dernières élections, Marie-Claude Gaudet, a déposé sa candidature, tout comme l’ancien maire de Saint-Gérard-des-Laurentides, Serge Aubry.

Les candidats potentiels ont jusqu’au 6 mai à 16 h 30 pour se manifester auprès de la présidente d’élection.