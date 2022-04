Élection en Ontario : le Parti vert promet une taxe de 20 % pour les multipropriétaires

Le taux augmenterait pour chaque propriété subséquente.

Selon Statistique Canada, près du tiers des propriétés en Ontario appartiennent à des multipropriétaires.

Le chef du Parti vert, Mike Schreiner, affirme que sa surtaxe à l'endroit des multipropriétaires aiderait à freiner la flambée des prix de l'immobilier.

Le prix moyen des maisons et des condominiums dans la province a augmenté de 44 % au cours des deux dernières années. Dans le Grand Toronto, le prix moyen d'une propriété était de près de 1,3 million de dollars le mois dernier.

« Tellement de jeunes dans cette province se demandent s'ils auront un jour les moyens de s'acheter une maison. Pendant ce temps, on voit une augmentation du nombre d'individus, particulièrement des compagnies, qui achètent de multiples résidences unifamiliales. » — Une citation de Mike Schreiner, chef du Parti vert

Pour M. Schreiner, il est important de lutter contre cette spéculation immobilière, afin de protéger les premiers acheteurs ontariens.

L'Ontario impose déjà une taxe de 20 % aux acheteurs étrangers.

Est-ce que ça marcherait?

Le professeur à l'Université métropolitaine de Toronto Nemoy Lewis croit que la proposition des verts pourrait aider des jeunes professionnels et familles.

Mais comment vont-ils aider les plus vulnérables qui ont besoin de soutien immédiatement? demande-t-il.

Les verts promettent aussi de construire 60 000 logis avec soutien en santé mentale et toxicomanie sur dix ans, s'ils sont élus, en plus de s'engager à subventionner la moitié du coût des refuges et des logements sociaux des municipalités.

Les progressistes-conservateurs de Doug Ford veulent accélérer la construction domiciliaire afin d'accroître l'offre de logement et, disent-ils, limiter la croissance des prix.

Le NPD promet, lui, de construire 100 000 unités de logements sociaux et 60 000 unités avec des services de soutien personnel, en plus de mettre en place une taxe sur les propriétés vacantes, notamment.

Les libéraux disent que le logement est une priorité pour eux, mais ils n'ont pas encore présenté de plan à ce sujet.

Avec des renseignements fournis par CBC News