Ces changements surviennent en raison d’un nouveau règlement du ministère de l’Éducation qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2022 et qui change les modalités de ce type de services, a-t-on précisé lors d’une réunion du Conseil d’administration du Centre de services scolaire organisée mardi soir.

Selon une proposition adoptée à l’unanimité par les membres du conseil, un tarif de 1,60 $ par jour sera imposé pour chaque élève du primaire qui restera dîner à l’école. Le parent d'un enfant qui mangera à l’école tous les 180 jours de l’année scolaire devra donc débourser 288 $. Il s'agit d'une diminution par enfant, puisque ce service coûtait auparavant 319 $ par enfant par année.

Un plafond familial annuel de 476 $ existait cependant pour les enfants qui prenaient les transports scolaires. Ce plafond n'existera pas dans les nouvelles modalités du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke CSSRS , et les parents devront donc débourser 1,60 $ par enfant par jour, peu importe combien d'entre eux dînent à l'école.

Des parents de marcheurs disaient "pourquoi moi, je n’ai pas droit au plafond?" Il y avait un enjeu d’équité. Ce qu’on fait aujourd’hui, c’est qu’on ramène tout le monde au même pied, on a regardé nos coûts réels et divisé ça par le nombre de parents, et tous les parents paient la même chose , explique le directeur général du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke CSSRS Sylvain Racette.

50 $ par année pour tous les niveaux du secondaire

Du côté du secondaire, un tarif fixe annuel de 50 $ sera demandé aux parents des élèves de tous les niveaux qui souhaiteront manger à l’école, peu importe combien de fois pendant l'année. Auparavant, seuls les élèves de 1re et 2e secondaire devaient débourser un montant de 157 $.

Secondaire trois, quatre, et cinq, à l’origine, ne payaient pas [...] Ce qu’on a fait, c’est qu’on a pris les coûts dans une école et plutôt que payer 157 $ par année les deux premières années, pour 314 $ en tout, on va charger 50 $ toute l’année, [pour le secondaire] un deux trois quatre cinq. Ça fait 250 $ [en cinq ans] , souligne M. Racette.

« On ne charge pas plus qu’exactement ce que ça nous coûte. Ce n’est pas un service pour faire de l’argent pour nous, c’est un service qu’on donne et qu’on organise pour les parents. » — Une citation de Sylvain Racette, directeur général du CSSRS

Les écoles pourront choisir d’offrir des exceptions aux familles dans le besoin, si nécessaire, a-t-on précisé pendant le conseil.

Des changements pourraient aussi être apportés à cette nouvelle formule de paiement dans les prochaines années, selon les observations de la communauté scolaire.