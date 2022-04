L’ambassadeur du Canada à l’ONU, Bob Rae, a remis en cause le droit de veto des cinq membres permanents du Conseil de sécurité en pleine guerre en Ukraine. De son côté, le gouvernement canadien veut se donner les moyens de confisquer les biens russes afin de les utiliser pour aider l’Ukraine, tandis que Moscou a décidé de ne plus livrer de gaz à la Pologne et à la Bulgarie.