Un parcours touristique inspiré de l’œuvre de Jocelyne Saucier

La plateforme 101 expériences, qu’a lancée la regrettée Nicole Guertin, pilote le projet nommé Sur les traces de Jocelyne Saucier (Nouvelle fenêtre) : un hommage qu’elle peine encore à recevoir.

Sur les traces de Jocelyne Saucier, un titre qui m’intimide beaucoup. Je suis contente que ce soit les livres qui fassent ça […]La littérature, c’est un art discret. Ce sont mes livres qui à leur tour imprègnent les esprits.

En musique, il est vrai qu’il est plus fréquent de voir des mélomanes reproduire la pochette d’Abbey Road des Beatles ou encore faire le tour de l’île d’Orléans comme le chantait Félix Leclerc.

Une quinzaine de personnes étaient à la conférence de presse dont le maire de Timmins, George Pirie, et la conseillère municipale Michelle Boileau. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il pleuvait des oiseaux, le grand succès littéraire de Jocelyne Saucier, porté au grand écran en 2019, aura son arrêt sur le circuit touristique à Matheson.

Le public pourra se rendre sur les lieux du feu le plus meurtrier de l’histoire du Canada et peut-être croiser des neveux et nièces du véritable Simon Aumont, le père de famille qui a perdu 9 de ses 10 enfants en 1916.

J’écris avec mon imaginaire et puis il y a des personnes réelles qui sont intervenues comme Simon Aumont. Je ne savais même pas qu’il apparaîtrait dans mon roman. J’avais connu son histoire, mais dans le travail des mots et l’imaginaire. Simon Aumont est arrivé et j’ai dit: ben oui. Je savais qu’il a des gens qu’il reconnaîtrait parce qu’il a existé , dit Jocelyne Saucier.

Au Musée de Timmins, Jocelyne a pris le temps de regarder une photographie datant du Grand Feu de Porcupine en 1911. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Avant de sortir sa plume, la romancière fait un long travail de recherche en se laissant bercer par l’histoire des personnages nord-ontariens qu’elle a rencontrés sur sa route.

Il y a une dizaine d'années, la récipiendaire du prix des lecteurs de Radio-Canada s’est rendue à Swastika pour l’écriture du livre À train perdu. Sa plus récente œuvre raconte l’histoire de Gladys qui s’embarque sur un long voyage en train en partance de la gare de Swastika, à un peu plus d’une heure de Timmins.

Pendant la conférence de presse, une dame timide, canne à la main, demeure en recul. Notre journaliste apprend rapidement qu’elle est devenue une admiratrice de l'œuvre de Jocelyne Saucier après sa rencontre avec elle dans sa demeure il y a une décennie.

J’étais surprise que la femme [Gladys] vît sur l’avenue Connor comme dans l’histoire. C’est là que je vis à Swastika , raconte Carolyne O’Neil avec le trémolo dans la voix. Comme elle, j'ai moi aussi pris le dernier train d'Ontario Northland.

Carolyne O’Neil était tout sourire de renouer avec Jocelyne Saucier après la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Aux dires de Madame Saucier, ce n'est pas un hasard que cet hommage ait été rendu à cette militante qui s'est battue pour ne pas que le nom de sa ville change.

Je suis heureuse qu’elle ait considéré Swastika dans l’histoire. Swastika est un endroit oublié , renchérit celle qui a lu son livre dans la langue de Shakespeare.

Un projet né au temps de la COVID-19

Nathalie Dumais est l’âme du projet selon Jocelyne Saucier. Résidente d’Ottawa, elle a été fascinée par son œuvre pendant la pandémie.

Je suis une amoureuse des voyages, de la lecture, je me suis plongée dans les œuvres de Madame Saucier. Je suis tombé en amour avec ses œuvres. J’ai été fascinée par le Nord-Est ontarien que je ne connaissais pas beaucoup. De là m’est venue l’idée de vouloir développer un outil pour visiter le Nord-Est.

Jocelyne Saucier a participé dans le développement du projet piloté par Nathalie Dumais. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Chacun des arrêts à quelque chose à offrir que ce soit à Cobalt, North Bay ou Haileybury, mais pas d’arrêt spécifique sur la rue Connor ou la gare d’où est parti le personnage de Gladys.

Nous ne sommes pas allés à ce niveau de détail là. Nous, c’est de faire découvrir un peu la ville, son histoire et de faire découvrir ce que tu peux aller faire là. Par exemple, tu peux lire sur l’histoire et il y a de jolis parcs à Englehart et à Swastika où tu peux aller manger. On peut aussi découvrir les microbrasseries de la région, c’est historique et touristique , affirme Mme Dumais.

Tel son personnage de Gladys dans son dernier bouquin, Jocelyne Saucier se promet de refaire le trajet à bord du train Ontario Northland s’il revient tel que promis par le premier ministre ontarien Doug Ford.