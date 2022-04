IRIS Estrie ferme ses portes pendant une semaine

Le 1er avril dernier, l’organisme avait lancé un cri du cœur à la suite de la perte de deux importantes subventions fédérales. IRIS Estrie avait ainsi vu fondre son financement annuel de 70 %.

Depuis la conférence de presse du 1er avril, les bailleurs de fonds n'ont fourni aucune réaction satisfaisante , a déploré l’organisme dans un communiqué de presse envoyé mardi, en ajoutant que 14 interventions de prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS) dans les écoles ont déjà dû être annulées.

« Précariser un organisme comme le nôtre jusqu’à l’obliger à fermer une semaine complète, c’est grave. » — Une citation de IRIS Estrie sur sa page Facebook

L’organisme espère que sa fermeture attirera l’attention des différents paliers de gouvernement quant à son manque de financement.

IRIS Estrie doit rouvrir ses portes le 2 mai.