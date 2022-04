Manque de gestion du risque de fraude au site C, dit le vérificateur général de la C.-B.

Le vérificateur général de la Colombie-Britannique, Michael Pickup, a expliqué mardi que BC Hydro manque d’un programme pour gérer le risque de fraude au mégaprojet hydroélectrique du site C. Michael Pickup a fait ce constat en rendant public sont rapport d'audit sur les risques de fraude au sein du projet.

Alors que le barrage du site C est le plus grand projet d'infrastructure publique de l'histoire de la province, avec un coût actuel estimé à 16 milliards de dollars. Des experts préviennent que le risque de fraude augmente avec la taille et la complexité d'un projet.

« La fraude peut être coûteuse, financièrement et en termes de réputation; une gestion efficace des risques de fraude est donc essentielle. » — Une citation de Michael Pickup, vérificateur général de la Colombie-Britannique

Le vérificateur général a déclaré que BC Hydro a mis en place certains contrôles pour atténuer les risques de fraude, mais que ceux-ci ne sont pas suffisants pour faire face à l'évolution des menaces.

Les travaux sur le barrage près de Fort Saint John, dans le nord-est de la Colombie-Britannique, ont commencé en 2015 et la construction devrait s'achever en 2025. Environ 8 milliards de dollars ont déjà été dépensés pour le projet.

Le rapport sur la gestion des risques de fraude du projet du site C  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) publié mardi indique que BC Hydro n'a commencé à planifier une politique de risques de fraude qu'en 2021, une fois l'audit en cours. Le rapport remarque que l'organisation n'a pas de politique écrite sur la fraude.

Le conseil d'administration de BC Hydro s'est engagé à adopter une politique sur les risques de fraude le 12 janvier dernier. Auparavant, aucun cadre supérieur du service public n'avait la responsabilité de la gestion des risques de fraude. Elle est maintenant attribuée au directeur financier David Wong.

Nous ne tolérons pas la fraude en tant qu'organisation, a déclaré David Wong dans un communiqué. Nous sommes convaincus que nos mesures existantes, ainsi que les recommandations du vérificateur général, fournissent un programme solide de gestion des risques de fraude à BC Hydro.

L’audit stipule cinq recommandations, toutes acceptées par BC Hydro :

mettre en œuvre sa nouvelle politique de risque de fraude

offrir une formation sur la gestion des risques de fraude

effectuez des évaluations régulières des risques de fraude

élaborer une procédure d'enquête sur les fraudes

évaluer régulièrement l'efficacité du programme de gestion des risques de fraude

L’audit s'est intéressé à la gestion des risques de fraude pour le projet et n'a pas enquêté sur de possibles cas de fraude.

D’après les informations de Karin Larsen