Les infirmières de la CSQ réclament « plus d'humanité » dans le réseau de la santé. Elles affirment que cela passe par de meilleures conditions de travail et le temps qu'elles ont pour s'occuper de leurs patients.

Les déléguées de la Fédération de la santé, affiliée à la Centrale des syndicats du Québec CSQ , qui représente 5000 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes, ont adopté mardi une Déclaration pour plus d'humanité en santé .

Alors que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, veut élargir la place du privé dans la santé, dans le cadre de sa « refondation » du système de santé, la Fédération de la santé plaide au contraire pour ramener des infirmières dans le réseau public.

« C'est probablement à contre-courant de ce que veut le ministre, mais nous, on est persuadés que ça passe vraiment par le personnel. Le réseau de la santé, ça devrait être un réseau fort, accessible à tous. D'ailleurs, c'est vraiment quand on a ouvert l'accès aux services privés qu'on a vu les conditions de travail se détériorer, qu'on a vu les gens quitter le réseau. » — Une citation de Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ

Elle est d'avis que le retour d'infirmières dans le réseau public passe notamment par la fin du Temps supplémentaire obligatoire TSO – le temps supplémentaire obligatoire – et par différents moyens de concilier le travail et la vie familiale et personnelle.

Elle reproche au gouvernement d'agir unilatéralement, par décrets ou arrêtés ministériels, plutôt que de négocier avec les syndicats pour offrir des primes attrayantes et trouver d'autres outils de rétention et d'attraction.

Considéré comme une machine

Plus d'humanité, c'est justement remettre l'humain au cœur du système de santé, autant les travailleurs que les patients. Les décisions qu'on prend, est-ce qu'elles sont favorables à l'être humain? C'est ça qu'on demande : un réseau de la santé plus humain, pas un réseau de la santé qui est comptable avec ''on doit atteindre tel objectif financier; on doit arriver à tels quotas''. On veut qu'on considère l'être humain , expose Mme Dumaine.

Le temps supplémentaire obligatoire, il n'y a rien de moins humain que ça, que d'être considéré comme une machine qu'on peut faire rouler 24 heures sur 24 , s'exclame Mme Dumaine.