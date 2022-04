Des agriculteurs manitobains inquiets pour la période des semences

Avec des précipitations de neige et de pluie qui sont tombées en grandes quantités au cours des derniers jours, les agriculteurs du Manitoba sont inquiets de ne pas pouvoir semer avant la mi-mai.

Ce qui est un peu inquiétant en surveillant la météo, c’est qu’il y a la possibilité qu’il y ait encore des précipitations samedi, dimanche et lundi. Plus les ensemencements sont retardés, plus les impacts sont grands sur les rendements possibles , affirme le propriétaire d’une entreprise familiale de terrains agricoles dans la région de St-François-Xavier, juste à l’ouest de Winnipeg, Lionel Ferré.

Le président de l’association qui représente les producteurs agricoles du Manitoba, Keystone Agricultural Producers (KAP), Bill Campbell, indique que ce que les agriculteurs souhaitent le plus en ce moment, c’est le beau temps.

Avant d’aller dans les champs, il va falloir que la neige disparaisse, que les niveaux d’eau baissent et qu’ils s’assèchent. En ce moment, l’ensemencement n’est pas dans l’esprit des agriculteurs. On espère beaucoup de chaleur pour que ça fonde , indique-t-il.

Selon M. Campbell, les fermiers ne seront pas prêts à ensemencer avant trois ou quatre semaines. Avant d’entreprendre le tout, explique-t-il, la machinerie doit être capable de circuler sur les terres, sans causer de dégât en raison d’un sol trop humide.

Or, chaque système de précipitation subséquent retarde l’ensemencement , prévient M. Campbell.

Bill Campbell s’attend à ce que l’ensemencement se fasse à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin, dans des conditions optimales. Il dit que les fermiers attendent ces conditions avant de planter leurs semences, d’une valeur de plusieurs milliers de dollars.

Le président de Keystone Agricultural Producers KAP fait savoir que des agriculteurs doivent avoir planté les semences de leur culture d’ici le 15 juin, pour être pleinement couverts par l’assurance-récolte de la Société des services agricoles du Manitoba (MASC).

Selon le site web de la Société des services agricoles du Manitoba MASC  (Nouvelle fenêtre) , certaines cultures peuvent être plantées d’ici le 20 juin afin d'être couvertes par l’assurance.

À écouter : Les conditions météorologiques causent un retard des semences agricoles

Des cultures qui pourraient changer

Le propriétaire d’une entreprise familiale de terrains agricoles dans la région de St-François-Xavier, Lionel Ferré, ajoute que la saison des récoltes est si courte au Manitoba que les défis liés aux intempéries pourraient forcer des agriculteurs à changer leurs plans de matchs.

Certaines récoltes c’est 90 jours, d’autres cultures c’est un peu plus longtemps. Si les ensemencements sont trop retardés, des agriculteurs pourraient devoir changer de cultures parce qu’il ne reste plus assez de temps , explique-t-il.

M. Ferré note que le maïs, le soja et le tournesol sont des récoltes qui nécessitent un ensemencement avant la fin du mois de mai. Il estime que le blé serait un bon remplacement alors que cette culture pousse rapidement.

Lionel Ferré souligne toutefois que les précipitations à intervalles réguliers sont importantes une fois les semences plantées.

Avec des informations de Simon Deschamps et Alexia Bille