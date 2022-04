Gazon Savard : des Laterrois exigent un autre site pour le compostage des bacs bruns

Les citoyens qui se plaignent depuis des mois du bruit et des odeurs provenant de l'entreprise refusent qu'un centre de compostage industriel s'installe sur les terres agricoles près de leur maison.

Après avoir empêché le projet de bioparc à Laterrière, les résidents du secteur se battent à nouveau pour préserver leur qualité de vie. Ils sont fatigués et veulent que les activités de compostage de Gazon Savard déménagent loin des résidences.

Tu aurais le goût de jaser sur le patio, tu ne peux pas. Ça sent la marde , a relaté de façon directe Annie Truchon, une résidente exaspérée.

Annie Truchon fait partie des résidents de Laterrière qui réclament un nouveau site pour le traitement des matières organiques à Saguenay. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Des feuilles mortes

Pour le moment, Gazon Savard composte les feuilles mortes de Saguenay et de Québec.

Moi, ma fille, cet hiver, pendant plusieurs mois elle n'est pas allée jouer dehors parce que ça sentait la pourriture. Je demande vraiment aux élus d'arrêter le compostage à cet endroit-là. Puis de le faire transférer ailleurs , a ajouté Mélanie Coulombe, une autre Laterroise.

Gazon Savard, qui fait du compostage depuis 1997 sur des terres agricoles, a obtenu le feu vert du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour opérer un site de compostage industriel avec une nouvelle bâtisse qui sera construite dans les prochains mois.

Rappelons que l'entreprise a d'ailleurs obtenu le contrat pour traiter les matières organiques des bacs bruns de Saguenay à compter de septembre.

Ce qui m'inquiète avec le compostage industriel c'est jusqu'où ça va aller. Parce que ça peut venir de n'importe où... Québec, Ontario, d'autres provinces. Ça va devenir une machine, pas juste du compostage de Ville Saguenay. Je m'attends vraiment à ce que les élus, ils bloquent tout ça , a poursuivi Mélanie Coulombe.

Des résidents comme Mélanie Coulombe ne veulent pas d'un site de compostage industriel près de leur résidence. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

L’entreprise du rang Saint-Paul a en effet déjà reçu des matières putrescibles de Toronto, confirment des documents transmis par Gazon Savard au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques MELCC .

C'est trop près des maisons. On n'est plus capable de profiter de notre extérieur. On va avoir une perte de jouissance. On en a une déjà , a enchaîné Annie Truchon.

Des demandes d'amendement de zonage

Gazon Savard a fait trois demandes d'amendements au zonage agricole auprès de la Ville pour étendre ses activités. Des résidents du secteur s'y opposent.

Je pense qu'on va être entendu, parce que les conseillers et la mairesse c'est nous qui les avons mis là, c'est nous qui avons voté pour eux , a averti Manon Gaudreault, une autre citoyenne du secteur.

Manon Gaudreault, une résidente du boulevard Talbot, se plaint des odeurs dégagées par l'entreprise Gazon Savard. Photo : Radio-Canada / Priscilla Plamondon-Lalancette

Pour l'instant, la Ville affirme que le dossier est incomplet et qu'elle a demandé à Gazon Savard de refaire ses devoirs.

Les demandes d'amendements de zonage sont statuées par le conseil de ville, alors c'est le conseil de ville qui aura à statuer là-dessus dans les prochains mois , a souligné le conseiller municipal Jimmy Bouchard. Ce dernier est le président de la Commission du développement durable et de l'environnement de Saguenay.

Le 4 avril dernier, le regroupement de citoyens a fait parvenir une lettre signée par un avocat à la Ville qui a déclenché une série de vérifications concernant les activités de l'entreprise.

Il y a une analyse qui est en cours au niveau du zonage à savoir si c'est permis ou pas d'avoir les activités qui ont cours présentement. Maintenant pour ce qui est des odeurs, ce qui revient dans la cour de Ville Saguenay disons ça comme ça, c'est aussi des vérifications qu'on est en train de faire , a assuré le conseiller.

Pas d'autre site, jure Saguenay

Les résidents insistent pour dire que Gazon Savard trouble le voisinage et que le compostage des bacs bruns de Saguenay devra être repoussé à plus tard, à moins d'une solution rapide.

lls pourraient peut-être aller ailleurs en attendant qu'on se trouve un meilleur terrain , a suggéré Annie Truchon.

Le conseiller municipal Jimmy Bouchard Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Toutefois, pas question de changer de plan de match pour le moment assure la Ville.

Le compostage va se faire à cet endroit-là, a juré Jimmy Bouchard. Mais les vérifications doivent être faites pour s'assurer que ça respecte la réglementation de zonage et des odeurs.

De son côté, l'entreprise Gazon Savard rappelle qu'elle a toutes les autorisations environnementales nécessaires pour aller de l'avant avec le compostage du contenu des bacs bruns de Saguenay dès le mois de septembre et que ce sera fait dans les règles de l'art.

D’après un reportage de Priscilla Plamondon Lalancette