Le CN à la recherche d’un administrateur francophone

Nommé au conseil d'administration du Canadien National CN en janvier, Jean Charest a remis sa démission le 1er avril en raison de son retour en politique. Depuis, l'entreprise a reçu des critiques pour l'absence de francophones au sein de son conseil d'administration, alors que le siège social du Canadien National CN est basé à Montréal et qu'il est assujetti à la Loi sur les langues officielles.

Le président du conseil du Canadien National CN , Robert Pace, a transmis une déclaration écrite mardi, indiquant que la société respecte la riche histoire de la compagnie au Québec, où la langue officielle est le français et en tire une grande fierté .

M. Pace a précisé que le processus de sélection du nouvel administrateur du Québec serait rigoureux et devrait prendre quelques mois.

Une situation à corriger

À la suite du départ de Jean Charest, plusieurs intervenants politiques et économiques avaient jugé la situation inacceptable , la comparant avec l'unilinguisme du président-directeur général président-directeur général PDG d'Air Canada Michael Rousseau, qui avait tenu un discours en anglais seulement, l'an dernier, à Montréal.

Le PDG d'Air Canada, Michael Rousseau. Photo : Bloomberg

Le premier ministre Justin Trudeau, au premier titre, s'était dit époustouflé que le Canadien National CN n'ait pas vu ce qui s'est passé à Air Canada et appris la leçon évidente à en tirer, ajoutant avoir demandé aux ministres responsables de s'assurer que le Canadien National CN travaille rapidement pour rectifier la situation .

Le chef adjoint du Parti conservateur du Canada, Luc Berthold, avait quant à lui déclaré que cette affaire démontrait le manque de sensibilité duCanadien National CN et surtout un manque de respect pour la population du Québec .

Dans la foulée, le Canadien National CN avait déclaré par écrit que deux des administrateurs qui siègent actuellement au conseil terminent leurs mandats dans les prochains mois et promettant de corriger la situation , tout en ajoutant que le conseil d’administration était hautement conscient des enjeux .

Les conservateurs veulent un amendement

Mardi, le porte-parole conservateur en matière de langues officielles, Joël Godin, a laissé savoir que son parti prépare un amendement visant à moderniser la Loi sur les langues officielles.

Il a estimé qu'Ottawa devrait forcer les entreprises assujetties à la Loi sur les langues officielles, comme Air Canada et le Canadien National CN , à avoir une proportion minimale d'administrateurs francophones. Les élus s'interrogent actuellement sur la proportion minimale de francophones et le mécanisme pour l'imposer.

Joël Godin, député conservateur de Portneuf—Jacques-Cartier Photo : Radio-Canada

Il faut avoir un outil pour obliger les compagnies à charte fédérale d'avoir des francophone , a tranché mardi M. Godin, en entrevue avec La Presse Canadienne.

La situation actuelle, [c'est que] les conseils d'administration n'ont pas d'obligations et n'ont même pas le souci de respecter, alors [...] il faut mettre des lois ou des règlements , estime-t-il, ajoutant que non seulement on a l'autorité pour le faire, on a l'obligation de le faire .

De son côté, le président du comité permanent sur les langues officielles, le député libéral René Arseneault, dit croire qu'il est très peu probable que le gouvernement fédéral puisse avoir une telle influence sur des organisations indépendantes du gouvernement et veut savoir où se fait la coupure .

Le comité qu'il préside se prépare à étudier un projet de loi qui permettra au commissaire aux langues officielles d' imposer des ordres à Air Canada, avait insisté le mois dernier la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, devant le comité parlementaire.

Le projet de loi C-13 va également créer une nouvelle loi qui donnera le droit de travailler et de se faire servir en français chez les entreprises privées de compétence fédérale dans les régions à forte présence francophone .

On va commencer par étudier notre loi C-13 ici en comité [...] et voir quelles sont les possibilités , a dit M. Arseneault, un avocat de formation.

Le 1er mars, 2022, la ministre des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a déposé le projet de loi C-13, ou bien la loi modifiant la loi sur les langues officielles. Photo : The Canadian Press / Adrian Wyld

À son entrée au conseil des ministres, la ministre Petitpas Taylor a soigneusement évité de dire si le gouvernement juge opportun d'ajouter au projet de loi des modalités sur la composition des conseils d'administration.

Je pense qu'on devrait toujours avoir des francophones au sein des conseils d'administration , a-t-elle dit. C'est très important. On habite dans un pays qui est bilingue.

Régler le problème

Le Bloc québécois verrait d'un œil favorable que le projet de loi ajoute des dispositions sur la composition des conseils d'administration. Je pense que oui. Il faudrait renforcer le français au maximum , a affirmé Mario Beaulieu, son porte-parole en matière de langues officielles.

M. Beaulieu a cependant réitéré que sa formation politique souhaite que la nouvelle loi précise que toutes les entreprises établies au Québec soient assujetties à la loi 101, ce qui n'est actuellement pas le cas des entreprises de compétence fédérale.

« Tous les partis, sauf les libéraux, sont d'accord pour que le Québec puisse appliquer la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale, qui a un très large consensus au Québec. » — Une citation de Le député bloquiste Mario Beaulieu

Son chef, Yves-François Blanchet, estime que l'imposition d'un quota de francophones est possible, bien que cela représenterait un défi juridique , sans compter que le gouvernement n'en a pas la volonté .

Le néo-démocrate Alexandre Boulerice. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au Nouveau Parti démocratique (NPD), le porte-parole adjoint en matière de langues officielles, Alexandre Boulerice, a déclaré qu'il ne pense pas que c'est au gouvernement fédéral de dicter qui doit être embauché ou pas pour composer les conseils d'administration.

« Ça irait peut-être un peu trop loin, mais au moins, je pense qu'un renforcement de la loi sur les langues officielles s'impose, puis donner plus de pouvoir au commissaire pour faire des enquêtes et peut être aussi des amendes. Ça irait dans la bonne direction. » — Une citation de Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice.

Questionné à savoir si Ottawa peut forcer dans un projet de loi des entreprises assujetties à la Loi sur les langues officielles à avoir un pourcentage minimal d'administrateurs francophones, le commissariat aux langues officielles a répondu à La Presse Canadienne que cette question dépasse le mandat du commissaire .