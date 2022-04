Des places en garderies non subventionnées financées en partie par des entreprises

En attendant que le gouvernement caquiste transforme un nombre important de places non subventionnées en places subventionnées d'ici 2025, tel qu’il s’est engagé à le faire , des gestionnaires de ces installations ont réfléchi à un modèle financier pour s'assurer de garder leurs standards de qualité élevés.

À Chicoutimi, la garderie non subventionnée Les Étoiles du parc devra hausser ses tarifs d’environ 5 $ par jour à compter de janvier 2023 pour continuer d'offrir des services d’aussi bonne qualité que dans les milieux actuellement subventionnés par le gouvernement.

Toutes les places sont actuellement comblées à la garderie Les Étoiles du parc. Lors d’un départ d’un petit vers la maternelle par exemple, le nouveau modèle pourra s’appliquer. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Les tarifs quotidiens dans les garderies de ce service peuvent atteindre 48 $ par jour.

Pour éviter de refiler la hausse aux parents, les gestionnaires ont créé de nouvelles places corporatives pour mettre les entreprises à contribution qui paieront une partie des frais de garde.

À 41,06 $ par jour, c'est le tarif unique pour tous. Si j'étais capable de charger ça, mon parent aurait le tarif unique dans le fond au même titre que les parents en (garderies) subventionnées, donc moi je me tourne vers les entreprises pour dire, pourquoi ces entreprises-là qui ont de la misère à trouver de la main-d'oeuvre ne vont pas se chercher un avantage concurrentiel en payant pour leurs employés la différence entre le tarif qui sera établi selon les règles budgétaires et la plafond annuel de frais de garde , explique la copropriétaire et directrice générale des garderies Les Étoiles du parc, Virginie Cleary.

La garderie elle-même offrira ce modèle à ses employés.

Un succès instantané

Avec le système de places corporatives, les employés des entreprises participantes seraient ainsi favorisés dans l’attribution des places de la garderie. Des entreprises du parc industriel de Chicoutimi où est située la garderie Les Étoiles du parc près du boulevard Saint-Paul, ont déjà démontré un grand intérêt même si le projet n'est pas encore débuté.

On a été happé par le succès de la démarche , reconnaît Mme Cleary.

Ça contribue à travailler en amont à la rétention de la main-d'œuvre , ajoute Nathalie Simard, directrice générale d'Alliage 02, un organisme à but non lucratif qui soutient la communauté manufacturière au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Virginie Cleary est copropriétaire et directrice générale de la garderie Les étoiles du parc à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Un modèle exportable

Ce premier modèle du genre au Québec pourrait être reproduit par d’autres garderies non subventionnées, notamment à Beauport où la propriétaire du service de garde P’tite zone famille Beauport exhorte le gouvernement à remplir ses promesses.

On a des places dans nos installations, mais les gens ne viennent pas les combler parce qu'elles sont trop chères pour leurs moyens. [...] Ce n'est pas une solution à long terme, c'est ça qu'il faut comprendre. Le ministère a sa part de responsabilités là-dedans et il doit tenir parole et doit convertir les garderies d'ici 2025, avance Sandy D’Aoust.

Sandy D'Aoust est en voie de devenir la présidente d'une nouvelle association qui regroupe 120 garderies non subventionnées au Québec. L'organisation est en attente d'une reconnaissance du ministère et souhaite mieux répondre aux besoins des familles en créant ces places corporatives.

D'après un reportage de Laurie Gobeil