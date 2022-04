La Nation crie de Red Earth espère retrouver Frank Young 8 jours après sa disparition

Selon le chef Fabian Head, 200 bénévoles et 13 groupes de recherche ont couvert près de 92 km carrés afin de retrouver Frank Young. D'autres volontaires continuent à se joindre aux recherches, ajoute-t-il.

La Gendarmerie royale du Canada GRC , diverses Premières Nations et plus d'une douzaine de municipalités ont pris part aux opérations de fouille, depuis que Frank Young a été porté disparu, le 19 avril dernier.

La Gendarmerie royale du Canada GRC réitère qu'aucun indice ne porte à croire qu'il aurait été enlevé. Nous ne disposons d'aucun témoignage, d'aucune preuve vidéo pour confirmer que Frank a été enlevé , a déclaré le sergent Richard Tonge, du détachement de Carrot River de la Gendarmerie royale du Canada GRC .

Les parents de Frank Young, qui vivent dans la Première Nation de Shoal Lake, n'ont pas dormi depuis le 19 avril, ils sont fatigués physiquement et mentalement , rapporte le chef de la Nation crie de Red Earth, Fabian Head.

Défis logistiques

Pour sa part, le chef de la Nation crie de Shoal Lake, Marcel Head, explique que les recherches continuent malgré la fatigue et les intempéries.

Marcel Head indique toutefois que les équipes sont épuisées, notamment à cause du niveau de la rivière Carrot, qui a atteint entre quatre et six mètres de hauteur. Les équipes de sauvetage marin ont dû cesser les recherches lundi pour des raisons de sécurité.

C'était difficile de passer à travers la glace. Elle était encore épaisse , fait-il remarquer, ajoutant qu'un soutien supplémentaire est nécessaire.

« Notre équipe de recherche se fatigue. Nous espérons obtenir plus d'aide dans nos efforts pour retrouver Frank. » — Une citation de Marcel Head, chef de la Nation crie Shoal

Frank Young a été vu pour la dernière fois à l'extérieur de sa maison dans la Nation crie de Red Earth, à 300 km au nord-est de Saskatoon, le 19 avril en après-midi. Il portait des bottes en caoutchouc de Pat'Patrouille et un pyjama dinosaure bleu et vert.