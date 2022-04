Prix records du grain : les Prairies espèrent en profiter

Canola, blé, avoine, soya et lin : à Delmas dans le nord-ouest de la Saskatchewan, les semences de l’agriculteur Martin Prince ne sont pas encore dans le sol que la récolte est déjà attendue avec impatience.

Le marché a besoin de ce qu’on a à produire et ça nous encourage de tenter d’augmenter la production , reconnaît-il d’emblée alors qu'il nous reçoit chez lui quelques jours avant la saison des semences.

La valeur du blé et du canola, par exemple, a doublé depuis deux ans. Sauf que, pour répondre à la demande, la marge de manœuvre des producteurs canadiens demeure mince.

Martin Prince estime qu’il peut au mieux augmenter d’environ 10 % sa production de blé cette année.

C’est que les semences sont prévues des mois, voire des années d’avance, et surtout elles doivent suivre une rotation essentielle à la santé des sols.

Dans ce contexte, impossible pour le Canada de compenser à lui seul les pertes de production anticipées en Ukraine et en Russie.

Près de 30 % de la production mondiale de blé provient de cette région du monde. C’est une proportion substantielle de l'approvisionnement mondial qui pourrait devoir être remplacée , rappelle Erin Gowriluk, la directrice des Producteurs de grains du Canada, l’association nationale qui représente quelque 65 000 agriculteurs.

Si les prix sont alléchants pour les agriculteurs, les dépenses ont elles aussi suivi le rythme galopant de l’inflation.

Le prix de l’engrais, qui peut facilement représenter le quart de toutes les dépenses d’un producteur, a lui aussi doublé.

Les producteurs vont ensemencer, ces jours-ci, ce qui devrait être la récolte la plus dispendieuse à produire, tout ça avec un niveau de risque sans précédent sur le marché mondial et la météo , souligne Erin Gowriluk.

Elle rappelle que plusieurs producteurs ont subi l’an dernier une de leurs pires années à cause de la sécheresse historique qui s’est abattue sur les Prairies.

En Ukraine aussi, c’est la saison des semences, mais avec la guerre qui fait toujours rage, il est impossible de savoir à quel point la production sera bouleversée.

Quelles que soient les récoltes là-bas, les producteurs canadiens joueront un rôle crucial sur les marchés mondiaux, avance Jean-Philippe Gervais, vice-président et économiste en chef de Financement agricole du Canada, une société de la Couronne qui agit comme institution financière.

Selon lui, après la production de 2022, il y a une occasion pour le Canada de jouer un rôle primordial en ce qui a trait à la sécurité alimentaire .

La chance pourrait sourire aux agriculteurs d'ici, mais encore faut-il que mère Nature collabore. Après la sécheresse catastrophique de l'an dernier, ce ne sont pas seulement les producteurs qui espèrent une saison normale.

« On a besoin d’une production, somme toute, au moins moyenne par rapport aux années passées et idéalement supérieure pour voir un certain retour du balancier des prix. Mais même là, ce ne serait peut-être pas suffisant, puisqu’en début d’année on était déjà en pénurie pour certaines commodités. »