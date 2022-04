Des recherches près de l’école Samuel-de-Champlain pour retrouver un ado disparu

Gerald Surnode a été vu pour la dernière fois lundi, vers 15 h 30, à l’école Samuel-de-Champlain.

Des membres de la force policière de Saint-Jean, ainsi qu’une équipe de recherche et sauvetage au sol, mènent des recherches approfondies de la zone autour de l’école, mardi soir.

L'école Samuel-de-Champlain à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Les résidents du secteur sont également invités à rester vigilants.

La police demande aux gens qui habitent dans le secteur de faire un tour de leur propriété à la recherche d’indices et de regarder leurs caméras de surveillance, s’ils en ont.

Gerald Surnode mesure 5 pieds et 6 pouces. Il a une carrure légère et des cheveux noirs courts. Il a été vu pour la dernière fois portant un chandail à capuche rouge et un pantalon foncé.

La police et la famille de Gerald Surnode s'inquiètent pour sa sécurité, selon la police.