Course au Parti conservateur du Canada : comment séduire l’Alberta?

À un peu plus de quatre mois de l’élection du nouveau chef du Parti conservateur du Canada (PCC), ceux qui aspirent à remplacer Erin O’Toole sillonnent les routes du pays pour rallier les membres à leur cause. Les huit candidats devront tenter de gagner la confiance des membres du parti, mais comment séduire les Albertains dont la province est souvent perçue comme le cœur du conservatisme au Canada?

Trois professeurs de science politique proposent certains points et thèmes que doivent aborder les candidats pour rallier le plus de membres dans la province de l’Ouest.

L’énergie, l’énergie et l’énergie

Selon le professeur de science politique à l’Université de l’Alberta Frédéric Boily si les candidats veulent succéder à Erin O’Toole à la tête du Parti conservateur, ils doivent impérativement faire la promotion du secteur de l’énergie.

« On attend un discours sans concession en matière énergétique. Donc un discours résolument contre la taxe carbone malgré le jugement de la Cour suprême et malgré l’approche libérale , indique-t-il.

« Le partisan conservateur veut entendre parler d’énergie, il ne veut pas juste entendre parler d’environnement. Il veut entendre parler de la taxe carbone, il veut une position claire sur ça. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur de science politique à l’Université de l’Alberta

Le politologue Frédéric Boily croit que les candidats doivent critiquer le bilan du Parti libéral de Justin Trudeau (archives). Photo : Radio-Canada

Il ajoute qu’au sein de la population albertaine, le discours des aspirants à la chefferie du PCCParti conservateur du Canada doit également faire la promotion de la construction de nouveaux pipelines.

La professeure de science politique à l’Université de Calgary Pour Lisa Young pense que ce genre de discours est même un passage obligé chez les candidats.

Un engagement envers les intérêts de l'Alberta et la prospérité de l'industrie pétrolière et gazière est d'une importance capitale, je pense même que c’est essentiel. L'opposition à la taxe carbone est aussi très importante dans de nombreux cercles conservateurs de la province , souligne-t-elle.

Rester fidèle à la base

Si la promotion de l’énergie demeure fondamentale en Alberta, Lisa Young spécifie que les candidats doivent également accommoder la base électorale du parti après les critiques qu’a pu rencontrer le chef précédent, en particulier dans l'Ouest.

Je pense qu'à cause de l'expérience avec Erin O'Toole, ils [ les candidats ] vont devoir parler de leur engagement envers la base du parti et déclarer qu’ils resteront fidèles à ce qu'ils ont dit être , juge-t-elle.

Le candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada Pierre Poilievre lors de son passage à Calgary le 12 avril. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Leblanc

Frédéric Boily rajoute à cela que la progression du Parti populaire du Canada ajoute une nouvelle dimension qui peut forcer le Parti conservateur à écouter les membres plus à droite pour conserver les votes.

Si le vote conservateur fait du surplace, le vote du Parti populaire de Maxime Bernier lui a crû, et a crû de manière assez suffisante pour faire croire aux partisans conservateurs albertains [...] que ça prend un discours bel et bien campé à droite qui n’accorde rien aux partisans de M. Bernier, et donc qu’il faut aller les chercher , explique-t-il.

Raffermir le rôle de l’Alberta

Pour séduire les membres de la province, Lisa Young croit que les candidats vont devoir discuter de l'importance de l'Alberta au sein de la confédération, et faire de la politique différemment, afin que l'Ouest et l'Alberta en particulier soient traités avec le respect qui leur est dû .

L'ancien Premier ministre du Québec Jean Charest a lancé sa campagne pour la course à la direction du Parti conservateur à Calgary en Alberta le 10 mars. Photo : The Canadian Press / Dave Chidley

La professeure à l’Université Mount Royal, Lori Williams, mentionne quant à elle que le respect des compétences provinciales permet de séduire tant les membres conservateurs albertains que ceux des autres provinces.

Faire des promesses quant à l’autonomie des provinces sera bien accueilli dans la plupart de celles-ci, même si ces provinces ont des désaccords sur des domaines politiques spécifiques. Je m'attends donc à ce qu'une grande attention soit portée à l'autonomie provinciale , mentionne-t-elle.

Dans tous les cas, remporter l’Alberta ne sera pas suffisant pour gagner tant la course à la chefferie qu’une élection générale, rappelle Lori Williams.