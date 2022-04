Malgré la pandémie, le nombre de fonctionnaires francophones est resté stable en Alberta

Le nombre de fonctionnaires francophones est resté stable entre 2018 et 2021 en Alberta. C’est ce que démontrent les statistiques recueillies par la Commission de la fonction publique de l’Alberta, qui sonde périodiquement les fonctionnaires albertains.

Le sondage volontaire s’adressait aux employés des ministères, ce qui exclut donc le secteur scolaire et de la santé.

Il démontre qu’en 2018, 4 % des employés de la fonction publique albertaine s’identifiaient comme bilingues, parlant le français et l'anglais, un chiffre stable trois ans plus tard. Cette même année, 11 % pouvaient entretenir une conversation en français. En 2021, cette proportion a grimpé à 12 %.

Puisqu’il s’agit d’un sondage volontaire, il est toutefois impossible d’affirmer avec certitude qu’il s’agit d’une hausse réelle.

C’est toutefois davantage que la population albertaine en général, dont 6,7 % peut soutenir une conversation en français, selon le recensement de 2016.

Le secrétaire parlementaire à la Francophonie, Dan Williams, voit dans la stabilité des francophones dans la fonction publique une bonne nouvelle, notamment parce que la période couverte inclut une année de pandémie.

Je pense que c’est bon. C'est signe que les francophones qui travaillent ici en Alberta sont prêts à rester ici. Ils pensent que la province et le gouvernement sont une place accueillante pour les francophones. C’est le sentiment que je veux agrandir. Je veux que les gens qui parlent français et qui travaillent pour notre gouvernement soient encore plus à l’aise d’être ici. Je pense que c’est une partie importante de notre province , a-t-il affirmé.

Il rappelle que le gouvernement albertain s’appuie sur sa Politique en matière de francophonie pour faire croître le nombre de fonctionnaires francophones.

Ces résultats nous aident à comprendre comment la fonction publique de l’Alberta se compare à la population générale et aident le gouvernement albertain à développer des programmes, des politiques et des services pour la population francophone , ajoute Kassandra Kitz, la porte-parole du ministère des Finances, qui supervise la Commission de la fonction publique.

Le nombre de francophones au sein de la fonction publique pourrait être appelé à changer, alors que la ministre de l’Éducation travaille à réinstaurer une unité des services français. Elle refuse d’indiquer pour l’instant s’il embauchera de nouveaux employés ou consolidera ceux qui travaillent déjà pour son ministère.