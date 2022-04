Le premier paquebot de croisière arrive à Skagway

C’est difficile d’exprimer à quel point c’est important , mentionne le maire de Skagway Andrew Cremata qui ne trouve pas le mot juste pour qualifier le retour des croisières. Cela veut dire que l’on va avoir une économie à nouveau , se réjouit-il.

Le Norwegian Bliss ouvre le 26 avril le bal des navires de croisière à Skagway. Si certains bateaux avaient fait escale en ville l’an dernier, le maire estime qu’au total seulement 57 000 passagers avaient arpenté les rues.

L'année 2022 est donc vue comme la véritable reprise du tourisme avec plus de 400 navires prévus et des arrivées chaque jour entre le 3 mai au 22 septembre, même s’il reste à savoir quel sera le taux de remplissage de ses bateaux.

S’ils étaient pleins, ça ferait entre 1,2 et 1,3 million de passagers, mais ça ne sera pas le cas , tempère-t-il en précisant que le premier bateau n’était rempli qu'à 30-40 % de sa capacité. Il s’attend à ce que le taux de remplissage augmente au fur à mesure que la saison avance.

Après deux ans et demi sans croisières ou presque, le maire y voit l’opportunité pour les entreprises qui avaient fermé pendant trop longtemps de pouvoir les rouvrir, pour les travailleurs saisonniers de revenir. C’est un peu comme retrouver des membres de sa famille , dit-il.

Un soulagement pour les commerces

En ville, le responsable et copropriétaire de Skagway Brewing Company Mike Healy attendait impatiemment cette journée. Il ne pouvait pas cacher son enthousiasme. L’année dernière, même si nous avons eu des croisières ça ne semblait pas réel, ça avait été retardé et il n’y avait pas tant de monde, alors on a le sentiment que c’est ça le vrai retour , dit-il.

« On ne gagne pas d’argent avant le premier paquebot de croisière, le reste de l’année nous ouvrons à perte juste pour faire travailler nos employés toute l’année et servir notre communauté. » — Une citation de Mike Healy, copropriétaire de Skagway Brewing Company

Il s’attend à avoir une saison chargée d’autant plus que le choix de la White Pass de ne pas desservir le Yukon cette année encore devrait pousser de nombreux croisiéristes à rester en ville ce qui profitera à son commerce.

Son bar-restaurant a éprouvé de grandes difficultés pour trouver du personnel qui nécessite 90 employés en temps normal, mais, en réduisant légèrement son menu, et grâce à une vague de candidature reçue ces dix derniers jours, il sera capable de fonctionner avec environ 75 personnes.