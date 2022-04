Phase 2 du train léger d’Ottawa : les travaux dans l’est vont bon train

Le maire d’Ottawa, Jim Watson, et des représentants du gouvernement fédéral étaient tout sourire, mardi, alors qu’ils ont posé les premiers rails du chemin de fer constituant le prolongement du train léger vers l’est de la Ville.

Le conseiller Allan Hubley, le maire Jim Watson et les députées fédérales Mona Fortier et Marie-France Lalonde. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

La voie ferrée du prolongement vers l'est du train léger, entre le chemin Blair et le chemin Trim, ajoutera 12,5 kilomètres de nouveaux rails et cinq nouvelles stations à la ligne de la Confédération.

Les rails de la phase 2 du train léger d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Grâce à ce prolongement, 95 % des résidents des communautés d'Orléans, de Blackburn Hamlet et de Beacon Hill se trouveront dans un rayon de cinq kilomètres de la ligne de train.

Le maire d'Ottawa Jim Watson appose sa signature sur un jalon du rail. Photo : Radio-Canada / Frederic Pepin

Les travaux avancent bien, trop bien , a affirmé le maire Jim Watson. J’ai beaucoup de confiance dans la compagnie qui est responsable du projet pour qu’elle achève les travaux en 2024 , a-t-il soutenu, tout en se croisant les doigts.

« J’ai appris, il y a de cela très longtemps, que si nous déterminons une date précise dans le mois et que nous ne respectons pas cet échéancier ne serait-ce d’un seul jour, [qu’il y a des conséquences]. » — Une citation de Jim Watson, maire d'Ottawa

Je préfère dire que les travaux seront terminés en 2024. L’année peut s’étirer jusqu’au 31 décembre , a-t-il lancé, sourire en coin.

Des personnalités politiques venues observer l'installation de rails de train. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Une fois les travaux de construction de la phase 2 terminés, le train léger sera capable, au maximum de sa capacité, de transporter 24 000 passagers par heure dans chaque direction.

Les rails de la phase 2 du train léger d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

À terme, souligne la Ville, le réseau de l'O-Train décongestionnera les routes. Le projet permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'environ 110 000 tonnes et les contaminants tels que le monoxyde de carbone, l'oxyde nitreux et le dioxyde de soufre de 3000 tonnes sur 25 ans.

La future station du chemin de Montréal. Photo : Ville d'Ottawa

L'Étape 2 du projet de train léger sur rail est un projet évalué à 4,66 milliards de dollars. Il est financé conjointement par le gouvernement fédéral, le gouvernement de l'Ontario et la Ville d'Ottawa.

Une modélisation d'une future station du train léger sur le prolongement en direction de Barrhaven. Photo : Ville d'Ottawa

Même si les travaux de prolongement dans l’est de la ville semblent bien progresser, le maire ne peut en dire autant pour les travaux qui se déroulent dans l’ouest de la ville, dans le secteur Barrhaven.

« Il y a plusieurs défis, mais je sais que la compagnie travaille très fort pour que le tout soit complété le plus rapidement possible. » — Une citation de Jim Watson, maire d'Ottawa

Comme tous les autres grands projets à travers le monde, nous rencontrons des défis d’approvisionnement. De plus, nous faisons face à un problème de main-d'œuvre , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Frédéric Pepin