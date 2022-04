L’installation de portes palières dans le métro repoussée à 2031

La Société de transport de Montréal (STM) ne compte plus installer de portes palières sur les quais du métro dans un avenir prévisible, a confirmé la mairesse Valérie Plante, mardi.

Ce projet, destiné à protéger la clientèle sur les quais du métro, avait été envisagé sur la ligne orange en 2018 et avait fait l'objet d'une entente de financement avec Québec en 2019. Il avait été ramené à l'avant-plan la semaine dernière, après qu'une femme a été poussée sur les rails du métro à Toronto.

Or, le quotidien The Gazette a constaté que les portes palières n'apparaissent plus dans le programme d'immobilisations de la Société de transport de Montréal STM d'ici 2031.

Selon certains intervenants, l'installation de portes palières dans les stations de métro du réseau préviendrait ce genre d’événements, en plus d’aider à réduire les retards dans le métro dus aux objets tombés sur les rails.

Une porte palière dans une station de train à Pékin. Photo : getty images/istockphoto

Plusieurs réseaux de métro de grandes villes du monde, comme Paris, Londres et Tokyo, sont dotés de pareille protection. Les 26 stations du Réseau express métropolitain (REM) seront aussi équipées de portes palières.

Mardi, la mairesse Valérie Plante a expliqué au conseil municipal que la priorité de la Société de transport de Montréal STM durant la pandémie qui s'éternise était le maintien du service, entre autres pour assurer le déplacement des travailleurs essentiels.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante. Photo : Radio-Canada

C'est un choix que nous avons fait, [un choix] que l'on considère être un choix humain, sensible aux réalités socioéconomiques de celles et ceux qui utilisent le transport collectif pour se déplacer , a indiqué Valérie Plante.

« Ce n'est pas un projet qui tombe, c'est un projet qui est étiré dans le temps. Pour nous, assurer la sécurité des citoyens au quotidien, mais également face à la COVID-19, était un choix responsable. » — Une citation de La mairesse Valérie Plante

Philippe Déry, porte-parole de la Société de transport de Montréal STM , a expliqué à The Gazette que le contexte financier difficile lié à la pandémie a obligé la STM à réduire sa dette et que le réseau a fait le choix de réduire ses dépenses de plus de 2 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années .