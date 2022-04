Évacuations préventives à La Baie après la découverte de fissures

Il s'agit des occupants de deux résidences unifamiliales et d'un immeuble à logements de la 8e avenue ainsi que deux autres résidences de la 9e avenue.

Une équipe de la sécurité civile du ministère des Transports du Québec MTQ et de la ville se sont rendus sur les lieux pour évaluer la situation.

Des mesures temporaires de renforcement permettront aux occupants de deux résidences de regagner leur foyer dans quelques jours.

Pour ce qui est des autres immeubles touchés, une analyse plus longue sera requise. La Croix-Rouge a pris en charge les citoyens touchés qui n'ont pas la possibilité de se reloger chez des proches.

Pour l’instant on n’a pas les détails des mesures qui vont être mises de l’avant par les experts, mais si on nous dit qu’on est capable de sécuriser les lieux, c’est possiblement par le renforcement des zones les plus dangereuses. Il y a vraiment des analyses supplémentaires qui vont être faites par les ingénieurs du service de génie de la Ville de Saguenay et les ingénieurs experts du ministère des Transports du Québec , a précisé le porte-parole de la Ville de Saguenay, Martin Lavoie.

Ce sont des citoyens du secteur qui ont initialement alerté le Service de sécurité incendie de Saguenay.

Avec des informations de Roby St-Gelais