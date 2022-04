Des séjours à l’urgence plus longs en Mauricie et au Centre-du-Québec

Selon des données du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) obtenues par Radio-Canada, les patients y ont passé en moyenne 7 heures en 2021, soit plus de 30 minutes qu’en 2017.

Les délais se sont allongés, alors que le ministère note une baisse de l’achalandage à l’urgence du Centre hospitalier affilié universitaire régional de Trois-Rivières (CHAUR), notamment. En 2017, 272 000 patients ont été admis à l’urgence alors qu’ils étaient 232 000 en 2021, selon le ministère.

Au CHAUR, la durée moyenne d’un séjour a été de 10 heures et 15 minutes l'an dernier, soit près de deux heures de plus que la moyenne provinciale de 8 heures 31 minutes.

Quant à ceux qui requièrent une civière et qui comptent pour environ un patient sur deux (45 %), ils ont été à l’urgence pendant plus de 16 heures.

Le Dr Olivier Roy, chef du département de médecine d'urgence au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec CIUSSS MCQ , explique cette dégradation par un manque de fluidité dans les soins hospitaliers.

Il rappelle que la pandémie a amené des taux d’absentéisme records dans les hôpitaux, tandis que le nombre de patients hospitalisés a augmenté. Les nouvelles mesures de contrôle des infections ont également, selon lui, alourdi la tâche des travailleurs.

L’hôpital de Shawinigan fait bonne figure

La durée moyenne d’un séjour à l’urgence à l’hôpital du Centre-de-la-Mauricie de Shawinigan a diminué de plus de 45 minutes, depuis 2017.

Il s’agit d’un des seuls établissements de la région à avoir réduit la durée des séjours à l’urgence, aux côtés de l’hôpital Sainte-Croix à Drummondville et du CLSC de Fortierville.

Le médecin de famille à l’urgence de l’hôpital de Shawinigan, Frédéric Picotte, estime que le recrutement de médecins de famille dans les deux dernières années a grandement contribué.

L’établissement compte maintenant 5 à 6 médecins par 24 heures alors qu’il y en avait 4 il y a quelques années. Selon les données du ministère, la durée d’attente à l’urgence de Shawinigan est passée de 7 heures 34 minutes à 6 heures 47 minutes.

Il y a eu un temps, sous le ministre Barrette où un médecin de famille ou un urgentologue qui voulait faire de l’urgence ne pouvait pas le faire à temps plein. Ils devait faire un minimum de prises en charge. Maintenant, on est revenu à l’époque où un médecin peut faire de l’urgence à temps plein. Ça nous a permis d'avoir plus de médecins qui font de l'urgence chaque jour et de répondre à la demande, car la demande ne cesse d’augmenter , raconte-t-il.

Si la pandémie a causé une baisse considérable de l’achalandage aux urgences, les patients sont de retour en grand nombre. Près de 232 000 personnes ont été admises aux urgences de la région l’an dernier, contre 190 000 en 2020.

Avec les informations de Jacob Côté